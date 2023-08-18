Как загадать желание и погадать на яблоках, чтобы обязательно сбылось

Традиционно в Яблочный Спас 19 августа верующие отправляются в храм, чтобы освятить новый урожай. Также в этот праздник с давних времен принято гадать, ведь яблоки считались магическими фруктами.

Что сделать, чтобы желание точно сбылось - читайте ниже.

Как загадать желание

Нужно взять 3 яблока - красное, желтое и зеленое. Желательно, чтобы они были примерно одинакового размера. Положите их в коробку и проговорите свое желание вслух.

Затем закройте глаза и выньте из коробки одно яблоко. Если красное - вам повезет, мечта сбудется, причем довольно скоро.

Желтое - могут возникнуть некоторые препятствия, но если вы не будете опускать руки, то все получится. Зеленое - это желание несвоевременное, поэтому ответ отрицательный.

Гадание на чувства любимого

Возьмите спелое красное яблоко, разрежьте его на 2 половинки, отметьте одну из них как левую, например сделав маленькую отметку ножом.

Между половинками вложите записку с именем интересующего вас человека и свяжите их красной лентой. Далее необходимо проговорить следующие слова: яблоко красное, всем прекрасное - дорогу покажи. Что раб Божий (имя) чувствует к рабу Божию (имя)?

После этого положите яблоко на подоконник - когда оно начнет портиться, посмотрите, какая половинка потемнела сильнее. Если левая - значит, человек вам симпатизирует и вскоре должен проявить инициативу. Правая сигнализирует, что он у вас видит максимум товарища.

Гадание на жениха

Разрежьте яблоко на 9 равных частей. Затем сядьте перед большим зеркалом и съешьте 8 кусочков яблока, а одно бросьте через левое плечо. В этот момент в зеркале может показаться сужденный.

Гадание на достаток

Бросьте яблоко вверх если оно упадет по правую руку от вас вы улучшите материальное положение. Однако если упадет слева, то все останется неизменным. Если же ровно перед вами - можно влезть в долги.

Также существует ряд совет. В частности, какой будет погода в праздник, такова и осень и зима:

дождь в этот день - зима будет мокрой

солнечная погода - зима будет теплой и снежной

Считается, что если к этому дню листья на деревьях уже пожелтели, то совсем скоро наступят холода.