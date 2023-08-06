Вот что произойдет, если опавшие яблоки оставить под деревом

Яблоки дозревают и часть из них оказывается на земле, особенно после сильного ветра или дождей. Кроме того, дозревшие яблоки становятся тяжелее и опадают с веток. Люди обычно собирают целые плоды, а испорченные оставляют.

Опытные садоводы рассказали, что произойдет, если опавшие яблоки оставлять возле дерева. Чем это грозит - читайте ниже.

Как объясняют специалисты, опавшие и сгнившие яблоки могут принести вред газону под деревом и повредить декоративные покрытия.

А еще гниение фруктов создает неблагоприятную среду. В таком месте начинают развиваться грибковые инфекции, которые способны заразить соседние растения и само дерево.

Особенное внимание стоит уделить борьбе с паршой на яблонях, так как это заболевание очень опасно для фруктов. А большое количество падалицы указывает на то, что у вашей яблони есть какие-то проблемы.

Если упавшие яблоки уже заражены грибками, то их нужно убрать как можно быстрее, иначе заболевание начнет быстро распространяться дальше.

Гниение фруктов будет активно привлекать назойливых насекомых в ваш сад или двор. В список входят не только мухи, а еще пчелы и осы. А большое количество таких насекомых сделает пребывание в саду не просто неприятным, но и даже опасным.

При наличии падалицы нужно принять меры по устранению гниющих плодов для поддержания гигиены, и чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Желательно провести сбор фруктов в защитной одежде и перчатках, и регулярно проверять свой сад на наличие новых опавших яблок.