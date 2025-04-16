Эти продукты есть на кухне каждой француженки: украинкам они тоже не помешают

Какие продукты обычно едят француженки

Багет

Во Франции покупка свежего хлеба - это ежедневный ритуал. После работы или школы люди выстраиваются в очередь в местную пекарню за багетом к ужину. Важно просить именно традиционный багет, а не обычный, потому что он изготавливается только из муки, воды, соли и дрожжей и имеет лучший вкус.

Француженки обожают багеты (фото: freepik.com)

Макароны De Cecco

Хотя макароны ассоциируются с Италией, французы тоже их обожают. Француженки очень часто готовят салаты с макаронами весной. Есть варианты с дыней, прошутто и моцареллой или с уткой. Многие французы предпочитают именно марку De Cecco.

Кремовый мед

Французы часто используют кремовый мед, который имеет консистенцию мягкого масла. Его легко намазать на теплый тост со сливочным маслом. Такой мед можно найти почти в каждом французском магазине.

Француженки выбирают свежие продукты (фото: Getty Images)

Качественный чай

Хотя Франция славится кофейной культурой, чай также популярен. Любимыми брендами являются Mariage Frères, Kusmi Tea и Palais des Thés. Француженки часто выбирают детокс-чаи, но также любят Earl Grey и цветочные смеси.

Шоколад в плитках

Вместо слишком сладких конфет французы выбирают шоколадные плитки, например, от Lindt. Любимым вариантом является темный шоколад с малиной.

Горчица в зернышках

Горчица - незаменимый ингредиент во французской кухне. Бренд Maille, особенно их дижонская горчица, является фаворитом. Ее используют в соусах, маринадах и как дополнение к блюдам.

Яйца

Во Франции яйца часто хранят при комнатной температуре. Они являются основой многих блюд: от омлетов до выпечки.

Консервированные сардины

Сардины в масле - популярный продукт во французских кладовых. Их подают на тосте или добавляют в салаты.

Сливочное масло

Французы предпочитают качественное сливочное масло, особенно из Нормандии или Бретани. Его используют в выпечке, соусах и просто намазывают на хлеб.

Вино

На каждой французской кухне найдется бутылка вина - красного или белого. Его используют не только для питья, но и в приготовлении блюд, таких как coq au vin.

Француженки часто употребляют вино (фото: freepik.com)

Йогурт

Французский йогурт, обычно полножирный и кремовый, часто потребляют на завтрак или в качестве десерта. Его подают с медом, вареньем или просто с сахаром.

Консервированные овощи

В кладовых часто можно найти консервированные овощи, такие как артишоки, оливки или корнишоны. Они служат быстрым дополнением к блюдам или закуской.

Соль Fleur de Sel

Этот тип морской соли, собранной вручную, используется для завершения блюд, придавая им особый вкус и текстуру