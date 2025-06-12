Что есть украинцам, чтобы успокоить нервы, улучшить настроение и поддержать организм

В условиях постоянного стресса, который, к сожалению, стал частью повседневности для многих украинцев, важно не только заботиться о физическом здоровье, но и активно поддерживать свою нервную систему и ментальное состояние.

Какая еда поможет украинцам справиться со стрессом и улучшит настроение - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Как питание влияет на наше настроение и стресс?

Наш мозг, как и любой другой орган, нуждается в питательных веществах для нормального функционирования. Некоторые витамины и минералы являются критически важными для выработки нейромедиаторов - химических веществ, которые отвечают за наше настроение, сон и реакцию на стресс.

Например, серотонин ("гормон счастья") синтезируется в кишечнике, и его выработка напрямую зависит от состояния микрофлоры и наличия определенных аминокислот. Неправильное питание может усилить воспалительные процессы, вызвать колебания уровня сахара в крови, что приводит к перепадам настроения, тревоге и ухудшению когнитивных функций.

Что включить в рацион украинцам?

Продукты, богатые Омега-3 жирные кислоты, такие как жирная рыба (сардины, скумбрия, сельдь - эти виды рыбы доступнее, чем дорогие сорта, но так же богаты Омега-3), семена льна и грецкие орехи, являются строительным материалом для клеток мозга и обладают мощными противовоспалительными свойствами.

Они помогают регулировать уровень нейромедиаторов, таких как дофамин и серотонин, что положительно влияет на настроение и когнитивные функции. Исследования показывают, что Омега-3 могут снижать уровень тревоги и симптомов депрессии. Добавляйте в блюда семена льна или перекусывайте грецкими орехами.

Цельнозерновые продукты, в частности гречка, овес, перловая крупа, бурый рис и цельнозерновой хлеб, являются источником сложных углеводов. Они обеспечивают медленное и стабильное высвобождение глюкозы в кровь, помогая избежать резких скачков сахара, которые могут вызвать раздражительность, усталость и тревогу. Кроме того, эти продукты содержат витамины группы В, необходимые для нормальной работы нервной системы и выработки нейромедиаторов.

Листовая зелень и зеленые овощи, такие как шпинат, брокколи и капуста, - это настоящая кладезь магния, дефицит которого часто ассоциируется со стрессом, тревогой и нарушениями сна.

Магний помогает расслабить мышцы и нервную систему. Также эти овощи богаты фолиевой кислотой (витамин В9), которая играет роль в синтезе нейромедиаторов. Добавляйте свежий шпинат в салаты и смузи, готовьте брокколи на пару, используйте все виды капусты в ежедневном рационе.

Ферментированные продукты, включая квашеную капусту, кефир и натуральный йогурт без сахара, важны для здоровья кишечника, ведь именно там производится до 70% серотонина.

Здоровая микрофлора кишечника непосредственно влияет на настроение и иммунитет. Ферментированные продукты содержат пробиотики, которые поддерживают баланс полезной флоры.

Темный шоколад с высоким содержанием какао (не менее 70-80%) содержит триптофан - аминокислоту, которая является предшественником серотонина. Также он богат магнием и антиоксидантами, которые помогают снизить уровень кортизола и улучшить настроение. Употребляйте его в умеренных количествах, несколько кусочков в день.

Яйца являются источником высококачественного белка, холина (важного для работы мозга), витамина D и витаминов группы В, включая В12. Эти нутриенты играют ключевую роль в поддержании нервной системы и выработке энергии, помогая бороться с усталостью и апатией. Яйца доступны и являются прекрасным источником питательных веществ, их можно употреблять вареными, жареными, в виде омлетов.

Наконец, ягоды, особенно черника, малина и клубника, богаты антоцианами и другими антиоксидантами, которые защищают клетки мозга от окислительного стресса и воспаления.

Они также могут влиять на выработку дофамина, улучшая настроение и когнитивные функции. Свежие или замороженные ягоды можно добавлять в каши, йогурты, смузи или есть как перекус, ведь даже замороженные они сохраняют большинство своих полезных свойств.