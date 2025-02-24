Что есть перед месячными, чтобы избежать перепадов настроения

У некоторых женщин во время менструаций могут возникать перепады настроения и появляется сильная тяга к неполезной пище. Стоит знать, что есть перед месячными, чтобы избежать такого.

Что лучше есть перед менструацией

Какие продукты лучше добавить в рацион перед менструацией (день цикла 20-30):

увеличьте содержание белковых продуктов - они обеспечивают длительное чувство насыщения

продукты, богатые клетчаткой

зелень, листовой салат, руккола и шпинат являются источниками магния, железа, витаминов

авокадо, орехи и оливковое масло содержат жиры, которые нужны для нормального уровня гормонов

черный шоколад с высоким содержанием какао

брокколи - источник полезных веществ

зерновые - гречка или коричневый рис, помогают в выведении избыточного эстрогена из вашего тела

лосось и тунец - содержит белок и жирные кислоты

имбирь - обладает мощными противовоспалительными свойствами, которые помогают при многих симптомах, связанных с ПМС

йогурт - симптомы желудочно-кишечного тракта часто усиливаются во время менструации, и здесь поможет йогурт. Он содержит пробиотики, которые помогают сбалансировать кишечные бактерии, уменьшая вздутие живота

киноа облегчает вздутие живота и регулирует работу кишечника, особенно во время менструации. Они содержат много клетчатки и магния, помогая при менструальных болях и других симптомах

Почему правильное питание важно во время менструации

Гормональные изменения во время менструального цикла оказывают большое влияние на физическое состояние женщины. В течение каждой фазы цикла женщина может испытывать разные симптомы, касающиеся ее здоровья и общего самочувствия.

Во время менструации многие женщины испытывают эмоциональный стресс и разные другие симптомы. Эти симптомы могут быть легкими, умеренными или тяжелыми, но часто исчезают после начала менструации.

Общие симптомы предменструального синдрома включают болезненность груди, перепады настроения, вздутие живота и раздражительность. Лекарства помогают, но они могут не понадобиться, если употреблять правильную пищу перед месячными.