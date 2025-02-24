Що їсти перед місячними, щоб уникнути перепадів настрою

У деяких жінок під час менструацій можуть виникати перепади настрою та з’являється сильний потяг до некорисної їжі. Варто знати, що їсти перед місячними, щоб уникнути такого.

Що краще їсти перед менструацією

Які продукти краще додати до раціону перед менструацією (день циклу 20-30):

збільште вміст білкових продуктів - вони забезпечують тривале почуття насичення

продукти, багаті на клітковину

зелень, листовий салат, рукола і шпинат є джерелами магнію, заліза, вітамінів

авокадо, горіхи та оливкова олія містять ​​жири, які потрібні для нормального рівня гормонів

чорний шоколад з високим вмістом какао

броколі - джерело корисних речовин

зернові - гречка або коричневий рис, допомагають у виведенні надлишкового естрогену з вашого тіла

лосось і тунець - містить білок і жирні кислоти

імбир - має потужні протизапальні властивості, які допомагають при багатьох симптомах, пов’язаних з ПМС

йогурт - с имптоми шлунково-кишкового тракту часто посилюються під час менструації, і тут допоможе йогурт. Він містить пробіотики, які допомагають збалансувати кишкові бактерії, зменшуючи здуття живота

кіноа полегшує здуття живота та регулює роботу кишечника, особливо під час менструації. Вони містять багато клітковини та магнію, допомагаючи при менструальних болях та інших симптомах

Чому правильне харчування важливе під час менструації

Гормональні зміни під час менструального циклу мають великий вплив на фізичний стан жінки. Протягом кожної фази циклу жінка може відчувати різні симптоми, що стосуються її здоров’я та загального самопочуття.

Під час менстуацій багато жінок відчувають емоційний стрес і різні інші симптоми. Ці симптоми можуть бути легкими, помірними або важкими, але часто зникають після початку менструації.

Загальні симптоми передменструального синдрому включають болючість грудей, перепади настрою, здуття живота та дратівливість. Ліки допомагають, але вони можуть не знадобитися, якщо вживати правильну їжу перед місячними.