Известный гинеколог назвала фактор, по которому можно оценить состояние здоровья женщины

Оценить общее состояние здоровья женщины можно с помощью менструации, а именно то, как она проходит. Не всегда "сбои" могут свидетельствовать о проблемах именно с "женским здоровьем".

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала известный врач-гинеколог Людмила Шупенюк, которая имеет более 30 лет опыта и открыла собственную клинику женского здоровья.

Можно ли оценивать здоровье женщины по менструациям

По словам врача, наличие нормальной регулярной менструации не свидетельствует о том, что женщина абсолютно здорова, потому что у нее могут быть какие-то другие проблемы со здоровьем.

Однако, именно женское здоровье и гормональная функция является главным фактором, как протекает менструация у женщин.

Как только происходят какие-то изменения в характере менструации, то это должно женщину насторожить. Тогда необходимо обратиться к врачу и сдать анализы.

Какие изменения могут возникнуть

Изменения менструального цикла, а именно стали более длинными или короткими. Вариантом нормы является задержка до недели.

Но если месяц нет месячных, или они "пошли" два раза в месяц, это уже может свидетельствовать о какой-то проблеме.

Также, если менструации были нормальные, а стали обильными или наоборот, это тоже может свидетельствовать о каких-то изменениях.

"Мы не говорим об одном разе. Один раз, знаете, как говорится, бывает с каждым. Но если это повторяется у женщины, стоит обращать внимание", - объяснила медик.

Например, если появилась болезненная менструация, то это повод для того, чтобы обратиться к гинекологу. Потому что иногда менструация - это может быть даже не о проблеме с маткой или яичниками. Это может быть о проблеме с мозгом и щитовидной железой.

Что отвечает за течение менструации

По словам гинеколога, за менструальную функцию отвечает пять звеньев. Первое - это кора головного мозга, второе - гипоталамус - это структура мозга. Третье - гипофиз, это структура в мозге.

"Эти звенья между собой коммуницируют и извлекают те гормоны, которые управляют этим оркестром. А матка и яичники - это исполнители. Проблема может быть на каждом из этих уровней", - добавила эксперт.

Врач привела пример, когда она была еще молодым врачом у нее была пациентка 15 лет, у которой был лишний вес, менструации по три-четыре недели. И оказалось, что у нее была опухоль мозга, которая проявлялась именно так. Кроме нарушений менструального цикла, других нарушений не было.

Поэтому все же если есть нарушения цикла, это может свидетельствовать не только о гинекологических проблемах.

Если врач по гинекологии не обнаружил проблем, то стоит двигаться дальше по системам организма. Это может быть щитовидная железа, гипофиз, надпочечники, кишечник, лишний вес или недостаточность веса. На это все реагирует менструальная функция.