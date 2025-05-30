Что ест Тина Кароль, чтобы держать себя в форме: секреты стройности певицы

Украинская певица Тина Кароль поражает своим подтянутым внешним видом. Артистка поделилась своими секретами питания, которые помогают ей оставаться в прекрасной физической форме и сохранять энергию на сцене.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, какие упражнения она выполняет каждый день.
Тина Кароль старается контролировать уровень сахара в крови и не употребляет продукты, которые его сильно "разгоняют". В частности, следит за гликемическим индексом продуктов.
"Если вы едите гречку, она по индексу выше, чем вы бы ели, например, хлеб. То есть пасту, хлеб и все такое мучное, без добавления сахара, я имею в виду, бездрожжевое, вы можете есть в обед. А от риса вы поправитесь быстрее, чем от хлеба", - сказала она.
Правила питания звезды:
Таблица, которая является ее путеводителем по выбору продуктов для завтрака, обеда и ужина. Цифры рядом с продуктами указывают на инсулиновый индекс:
Продукты, которые можно потреблять только с 13:00 до 15:00:
На ужин полезно есть такие продукты:
Звезда практикует аштанга-йогу, которая помогает ей не только поддерживать физическую форму, но и сохранять ментальный баланс. Йога является ежедневным ритуалом, независимо от ее плотного графика.
Скакалка и кардио-нагрузки
Тина начинала с прыжков на скакалке продолжительностью одну минуту, а сейчас может прыгать до 40 минут трижды в неделю. Эта эффективная кардио-нагрузка помогает ей поддерживать выносливость и сжигать калории.
Планка и силовые упражнения
Певица регулярно выполняет упражнение "планка", продолжительностью от 10 до 16 минут через день. Раз в месяц она устанавливает личные рекорды, стоя в планке до часа. Также в ее тренировки входят бег, отжимания и упражнения на пресс.
Тренируется она ежедневно, но и бывает по два раза в день.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Viva, Stop cor и Instagram-страница Тины Кароль.