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Что ест Тина Кароль, чтобы держать себя в форме: секреты стройности певицы

Как питается Тина Кароль, чтобы быть в форме (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская певица Тина Кароль поражает своим подтянутым внешним видом. Артистка поделилась своими секретами питания, которые помогают ей оставаться в прекрасной физической форме и сохранять энергию на сцене.

РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, какие упражнения она выполняет каждый день.

Питание звезды

Тина Кароль старается контролировать уровень сахара в крови и не употребляет продукты, которые его сильно "разгоняют". В частности, следит за гликемическим индексом продуктов.

"Если вы едите гречку, она по индексу выше, чем вы бы ели, например, хлеб. То есть пасту, хлеб и все такое мучное, без добавления сахара, я имею в виду, бездрожжевое, вы можете есть в обед. А от риса вы поправитесь быстрее, чем от хлеба", - сказала она.

Правила питания звезды:

  • до 13:00 - прием продуктов, которые имеют инсулиновый индекс не выше 30% (в любом количестве)
  • с 13:00 до 15:00 - прием продуктов с не выше 60% инсулинового индекса в любом количестве
  • после 15:00 - прием продуктов с не выше 10% инсулинового индекса в любом количестве

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Таблица, которая является ее путеводителем по выбору продуктов для завтрака, обеда и ужина. Цифры рядом с продуктами указывают на инсулиновый индекс:

  • яйца - 21
  • курица - 24
  • индейка - 23
  • треска - 12
  • утка - 12
  • тунец - 16
  • креветки - 21
  • моцарелла - 15
  • сыр чедер, пармезан - 20
  • киноа - 13
  • фисташки - 19
  • арахис - 13
  • семечки подсолнечника - 15

Продукты, которые можно потреблять только с 13:00 до 15:00:

  • рыба - 40
  • говядина - 41
  • ягоды - 47
  • яблоко - 60
  • паста - 40
  • гречка - 40
  • чечевица - 59
  • творог кисломолочный - 45
  • хлеб - 75

На ужин полезно есть такие продукты:

  • бекон, сало - 9
  • сливочное масло - 2
  • оливковое масло - 3
  • авокадо - 4
  • икра красная - 9
  • шпинат - 8
  • руккола - 8
  • помидоры черри - 10
  • огурцы - 10
  • зелень - 10
  • перец болгарский - 10
  • грибы - 10
  • фундук - 6
  • миндаль - 6

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Как тренируется певица

Звезда практикует аштанга-йогу, которая помогает ей не только поддерживать физическую форму, но и сохранять ментальный баланс. Йога является ежедневным ритуалом, независимо от ее плотного графика.

Скакалка и кардио-нагрузки

Тина начинала с прыжков на скакалке продолжительностью одну минуту, а сейчас может прыгать до 40 минут трижды в неделю. Эта эффективная кардио-нагрузка помогает ей поддерживать выносливость и сжигать калории.

Планка и силовые упражнения

Певица регулярно выполняет упражнение "планка", продолжительностью от 10 до 16 минут через день. Раз в месяц она устанавливает личные рекорды, стоя в планке до часа. Также в ее тренировки входят бег, отжимания и упражнения на пресс.

Тренируется она ежедневно, но и бывает по два раза в день.

Тина Кароль занимается йогой (фото: кадры из видео)

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Viva, Stop cor и Instagram-страница Тины Кароль.

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