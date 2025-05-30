Что ест Тина Кароль, чтобы держать себя в форме: секреты стройности певицы

Питание звезды

Тина Кароль старается контролировать уровень сахара в крови и не употребляет продукты, которые его сильно "разгоняют". В частности, следит за гликемическим индексом продуктов.

"Если вы едите гречку, она по индексу выше, чем вы бы ели, например, хлеб. То есть пасту, хлеб и все такое мучное, без добавления сахара, я имею в виду, бездрожжевое, вы можете есть в обед. А от риса вы поправитесь быстрее, чем от хлеба", - сказала она.

Правила питания звезды:

до 13:00 - прием продуктов, которые имеют инсулиновый индекс не выше 30% (в любом количестве)

с 13:00 до 15:00 - прием продуктов с не выше 60% инсулинового индекса в любом количестве

после 15:00 - прием продуктов с не выше 10% инсулинового индекса в любом количестве

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Таблица, которая является ее путеводителем по выбору продуктов для завтрака, обеда и ужина. Цифры рядом с продуктами указывают на инсулиновый индекс:

яйца - 21

курица - 24

индейка - 23

треска - 12

утка - 12

тунец - 16

креветки - 21

моцарелла - 15

сыр чедер, пармезан - 20

киноа - 13

фисташки - 19

арахис - 13

семечки подсолнечника - 15

Продукты, которые можно потреблять только с 13:00 до 15:00:

рыба - 40

говядина - 41

ягоды - 47

яблоко - 60

паста - 40

гречка - 40

чечевица - 59

творог кисломолочный - 45

хлеб - 75

На ужин полезно есть такие продукты:

бекон, сало - 9

сливочное масло - 2

оливковое масло - 3

авокадо - 4

икра красная - 9

шпинат - 8

руккола - 8

помидоры черри - 10

огурцы - 10

зелень - 10

перец болгарский - 10

грибы - 10

фундук - 6

миндаль - 6

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Как тренируется певица

Звезда практикует аштанга-йогу, которая помогает ей не только поддерживать физическую форму, но и сохранять ментальный баланс. Йога является ежедневным ритуалом, независимо от ее плотного графика.

Скакалка и кардио-нагрузки

Тина начинала с прыжков на скакалке продолжительностью одну минуту, а сейчас может прыгать до 40 минут трижды в неделю. Эта эффективная кардио-нагрузка помогает ей поддерживать выносливость и сжигать калории.

Планка и силовые упражнения

Певица регулярно выполняет упражнение "планка", продолжительностью от 10 до 16 минут через день. Раз в месяц она устанавливает личные рекорды, стоя в планке до часа. Также в ее тренировки входят бег, отжимания и упражнения на пресс.

Тренируется она ежедневно, но и бывает по два раза в день.

Тина Кароль занимается йогой (фото: кадры из видео)