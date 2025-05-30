Що їсть Тіна Кароль, щоб тримати себе у формі: секрети стрункості співачки

Українська співачка Тіна Кароль вражає своїм підтягнутим зовнішнім виглядом. Артистка поділилась своїми секретами харчування, які допомагають їй залишатися у чудовій фізичній формі та зберігати енергію на сцені.
РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, які вправи вона виконує кожного дня.
Тіна Кароль намагається контролювати рівень цукру в крові та не вживає продукти, які його сильно "розганяють". Зокрема, стежить за глікемічним індексом продуктів.
"Якщо ви їсте гречку, вона по індексу вища, ніж ви б їли, наприклад, хліб. Тобто пасту, хліб і все таке мучне, без додавання цукру, я маю на увазі, бездріжджове, ви можете їсти в обід. А від рису ви поправитеся швидше, ніж від хліба", - сказала вона.
Правила харчування зірки:
Таблиця, яка є її путівником з вибору продуктів для сніданку, обіду та вечері. Цифри поряд із продуктами вказують на інсуліновий індекс:
Продукти, які можна споживати тільки з 13:00 до 15:00:
На вечерю корисно їсти такі продукти:
Зірка практикує аштанга-йогу, яка допомагає їй не лише підтримувати фізичну форму, а й зберігати ментальний баланс. Йога є щоденним ритуалом, незалежно від її щільного графіка.
Скакалка та кардіо-навантаження
Тіна починала зі стрибків на скакалці тривалістю одну хвилину, а зараз може стрибати до 40 хвилин тричі на тиждень. Це ефективне кардіо-навантаження допомагає їй підтримувати витривалість та спалювати калорії.
Планка та силові вправи
Співачка регулярно виконує вправу "планка", тривалістю від 10 до 16 хвилин через день. Раз на місяць вона встановлює особисті рекорди, стоячи в планці до години. Також у її тренування входять біг, відтискання та вправи на прес.
Тренується вона щодня, а й буває по два рази на день.
Вас може зацікавити
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Viva, Stop cor та Instagram-сторінка Тіни Кароль.