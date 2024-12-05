Что ест на завтрак суперзвезда Бейонсе, чтобы оставаться стройной годами

У певицы Бейонсе есть миллионы поклонников по всему миру, которые в восторге от стройной фигуры звезды и удивляются, как она это поддерживает. Секрет прекрасного вида селебрита связан с ее очень простым завтраком.
Что именно ест на завтрак 43-летняя звезда и мать троих детей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Инсайдеры утверждают, что утренняя пища исполнительницы часто состоит из взбитых яичных белков. Звезда часто сочетает этот простой, низкокалорийный вариант с питательным овощным соком или стаканом нежирного молока и хлопьями.
Возможно, это не самое интересное сочетание, однако пользы для здоровья от еды Бейонсе получит немало.
Люди часто едят только яйца, чтобы лучше контролировать вес. Это связано с тем, что все содержание жира в яйце содержится только в желтке, что делает внешние белки совершенно обезжиренными, а следовательно, с меньшим содержанием калорий и холестерина.
Кроме того, людям, которые хотят увеличить потребление белка, следует рассмотреть яичные белки. Хотя обе части содержат некоторое количество белка, исследования показали, что на 100 г яичного белка содержится почти 11 г белка по сравнению с почти 17 г желтка.
В отчете Healthline утверждается, что теоретически вы должны иметь больше яичных белков, чем желтков, чтобы увеличить потребление белка без ощутимого влияния на калорийность.
Переедание для дополнительного белка может привести к увеличению веса в долгосрочной перспективе.
Кстати, не только Бейонсе наслаждается завтраком из яиц бывшая Spice Girl Виктория Бекхэм также обожает эту еду.
50-летняя дизайнер сочетает свои обезжиренные яичные белки с авокадо - известным суперпродуктом, который отлично подходит для здоровья сердца, глаз, кожи и пищеварения.
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