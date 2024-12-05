Що їсть на сніданок суперзірка Бейонсе, щоб залишатися стрункою роками

Що їсть на сніданок співачка Бейонсе

Інсайдери стверджують, що ранкова їжа виконавиці часто складається зі збитих яєчних білків. Зірка часто поєднує цей простий, низькокалорійний варіант із поживним овочевим соком або склянкою нежирного молока та пластівцями.

Можливо, це не найцікавіше поєднання, однак користі для здоров'я від їжі Бейонсе отримає чимало.

Люди часто їдять лише білки яєць, щоб краще контролювати вагу. Це пов’язано з тим, що весь вміст жиру в яйці міститься лише в жовтку, що робить зовнішні білки абсолютно знежиреними, а отже, з меншим вмістом калорій і холестерину.

Окрім цього, людям, які хочуть збільшити споживання білка, варто розглянути яєчні білки. Хоча обидві частини містять деяку кількість білка, дослідження показали, що на 100 г яєчного білка міститься майже 11 г білка порівняно з майже 17 г жовтка.

У звіті Healthline стверджується, що теоретично ви повинні мати більше яєчних білків, ніж жовтків, щоб збільшити споживання білка без суттєвого впливу на калорійність.

Бейонсе 43 роки і вона мати трьох дітей (Скриншот)

Переїдання заради додаткового білка може призвести до збільшення ваги в довгостроковій перспективі.

До речі, не тільки Бейонсе насолоджується сніданком з яєць колишня Spice Girl Вікторія Бекхем також обожнює цю їжу.

50-річна дизайнерка поєднує свої знежирені яєчні білки з авокадо - відомим суперпродуктом, який чудово підходить для здоров’я серця, очей, шкіри та травлення.