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5 дешевых и простых правил красоты Анджелины Джоли, которые делают ее неотразимой

Вторник 12 ноября 2024 15:34
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5 дешевых и простых правил красоты Анджелины Джоли, которые делают ее неотразимой Фото: Анджелина Джоли в 49 лет выглядит великолепно (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Голливудская актриса Анджелина Джоли в свои 49 лет выглядит безупречно. Ее фигура и кожа - предмет зависти для многих. В чем секрет звезды? Что она делает для красоты и молодости?

Каковы пять доступных секретов красоты знаменитости, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.

5 секретов молодости и красоты Анджелины Джоли

Ухаживайте за кожей c молодости

Анджелина является живым доказательством того, что нет необходимости выкладывать тысячи гривен на процедуру ухода за кожей - и если что, лучше делать все просто.

Дерматолог актрисы, доктор Рэнд, сказал, что Анджелина "всегда была с природной красотой, поэтому ей никогда не приходилось много делать".

На самом деле актриса использует только солнцезащитный крем, правильную очистку мягким, нежным косметическим средством, антиоксиданты, иногда гликолевую кислоту и натуральные продукты.

"Ей не нужны серьезные скрабы или продукты с большим количеством химикатов", – сказал эксперт.

5 дешевых и простых правил красоты Анджелины Джоли, которые делают ее неотразимойАнджелина Джоли излучает красоту и молодость (фото: Getty Images)

Днем без макияжа

Анджелина, объявившая о разводе с Брэдом Питтом в 2016 году, любит показывать свою природную красоту. Если она не на съемках, звезда не будет покрывать свое лицо густым основанием и кучей консилера.

Использование крема из SPF

Солнцезащитный крем является ключевым не только для предотвращения рака кожи, но и для замедления старения.

"Она хорошо использовала солнцезащитный крем с раннего возраста, чтобы защитить свою кожу. Она знала, что солнце не полезно для кожи в целом, с точки зрения процесса пигментации и других вещей", - рассказал об уходе Энжи за ее косметологом.

Независимо от бюджета защита SPF обязательна, а любители красоты могут найти доступные солнцезащитные кремы "не за все деньги мира".

5 дешевых и простых правил красоты Анджелины Джоли, которые делают ее неотразимойАнджелине Джоли 49 лет (фото: Getty Images)

Не гонитесь по стандартам красоты

С таким сильным давлением со стороны социума легко уступить стандартам красоты и лечь под нож, чтобы добиться "идеального вида".

"Я ничего не делала и не думаю, что сделаю. Но если это делает кого-то счастливым, то это их дело", - признавалась актриса.

Красота внутри вас

Вы всегда можете быть самой красивой девушкой и женщиной в мире, но если ваша душа не излучает свет – ничего из этого не имеет смысла.

"Я часто говорю своим дочерям, что самое важное, что они могут сделать, - это развивать свой ум. Нет ничего более привлекательного, можно даже сказать очаровательного, чем женщина с независимой волей и собственным мнением", - сказала Джоли.

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