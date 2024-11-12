5 дешевых и простых правил красоты Анджелины Джоли, которые делают ее неотразимой
Голливудская актриса Анджелина Джоли в свои 49 лет выглядит безупречно. Ее фигура и кожа - предмет зависти для многих. В чем секрет звезды? Что она делает для красоты и молодости?
Каковы пять доступных секретов красоты знаменитости, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.
5 секретов молодости и красоты Анджелины Джоли
Ухаживайте за кожей c молодости
Анджелина является живым доказательством того, что нет необходимости выкладывать тысячи гривен на процедуру ухода за кожей - и если что, лучше делать все просто.
Дерматолог актрисы, доктор Рэнд, сказал, что Анджелина "всегда была с природной красотой, поэтому ей никогда не приходилось много делать".
На самом деле актриса использует только солнцезащитный крем, правильную очистку мягким, нежным косметическим средством, антиоксиданты, иногда гликолевую кислоту и натуральные продукты.
"Ей не нужны серьезные скрабы или продукты с большим количеством химикатов", – сказал эксперт.
Анджелина Джоли излучает красоту и молодость (фото: Getty Images)
Днем без макияжа
Анджелина, объявившая о разводе с Брэдом Питтом в 2016 году, любит показывать свою природную красоту. Если она не на съемках, звезда не будет покрывать свое лицо густым основанием и кучей консилера.
Использование крема из SPF
Солнцезащитный крем является ключевым не только для предотвращения рака кожи, но и для замедления старения.
"Она хорошо использовала солнцезащитный крем с раннего возраста, чтобы защитить свою кожу. Она знала, что солнце не полезно для кожи в целом, с точки зрения процесса пигментации и других вещей", - рассказал об уходе Энжи за ее косметологом.
Независимо от бюджета защита SPF обязательна, а любители красоты могут найти доступные солнцезащитные кремы "не за все деньги мира".
Анджелине Джоли 49 лет (фото: Getty Images)
Не гонитесь по стандартам красоты
С таким сильным давлением со стороны социума легко уступить стандартам красоты и лечь под нож, чтобы добиться "идеального вида".
"Я ничего не делала и не думаю, что сделаю. Но если это делает кого-то счастливым, то это их дело", - признавалась актриса.
Красота внутри вас
Вы всегда можете быть самой красивой девушкой и женщиной в мире, но если ваша душа не излучает свет – ничего из этого не имеет смысла.
"Я часто говорю своим дочерям, что самое важное, что они могут сделать, - это развивать свой ум. Нет ничего более привлекательного, можно даже сказать очаровательного, чем женщина с независимой волей и собственным мнением", - сказала Джоли.
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