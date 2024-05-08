Украинский режиссер раскрыл детали очень символического номера на Евровидении

Украинский режиссер Герман Ненов на Евровидении 2024 стал режиссером номера для певицы Тали Голаргент из Люксембурга и рассказал о его деталях создания и символизме.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу команды режиссера.

Герман Ненов рассказал о секретах создания номера для Люксембурга на Евровидении 2024 года

Как известно, Люксембург - одна из стран-основательниц Евровидения, которая не принимала участия в конкурсе целых тридцать лет, однако в этом году решила вновь показать свой талант благодаря яркой и молодой певице Тале Голаргент, которая выступила под номер 15.

Работа над номером "Fighter" началась еще за три месяца до Евровидения, и над этим перфомансом работали люксембургская и киевская команды.

Креативным директором для номера Тали, который уже увидел весь мир в первом полуфинале Евровидения, стал известный украинский режиссер и креативный продюсер Герман Ненов.

Герман Ненов рассказал о номере Люксембурга (фото: пресс-служба)

У него уже есть опыт работы с легендарным музыкальным конкурсом, ведь в прошлом году Герман Ненов был креативным продюсером Евровидения 2023 от Украины, то есть, отвечал за все проявления Украины на этом конкурсе - создавал выступления, визитки, интервал и опеннинг акты.

По словам Германа, главная идея этого перформанса - за свою мечту стоит бороться. Этот номер показывает переосмысление пути каждого борца-мечтателя, который осмеливается выйти из собственных рамок обыденности и начать изнурительный путь и борьбу за свою мечту.

Герман Ненов (фото: пресс-служба)

В чем символизм номера "Fighter"

Мы видим, что номер начинается внутри квадратной рамки, символизирующей рамки, в которых, к сожалению, живет большинство людей, и не решаются шагнуть вперед к своей мечте, ведь в каждом сидит определенный страх.

В номере присутствует символ ягуара, он демонстрирует, что для того чтобы достичь своей цели, иногда нужно бежать быстрее, чем ягуар.

А сама певица танцует на раскаленной лаве, и это значит, что путь к мечте нуждается в достойном прохождении сквозь испытания и вопреки всему нужно идти и по раскаленной скамье, и по лезвиям ножа, и по разбитому стеклу. Путь не бывает легок, но результат этого стоит.

По словам режиссера Германа Ненова, идея номера должна быть близка большинству украинцев, ведь то, о чем сейчас мечтает почти каждый из нас - это Победа.

Герман Ненов рассказал о номере Люксембурга (фото: пресс-служба)

"Предфинальная часть номера - это символический разговор каждого борца с самим собой, в тот момент, когда хочется сдаться, опустить руки и не идти вперед. А финал - это победа. Победа над собой. Победа над всеми вызовами и сомнениями. Сражайтесь за свою мечту, она того стоит", - рассказывает Ненов.

Герман говорит, что для всей команды Люксембурга на этом эфире интрига держалась до последнего, ведь когда объявляли список прошедших в финал стран, Люксембург назвали последним.

Кто работал на номере для Тали Голаргент

Над проектом для Евровидения работал известный хореограф Олег Жежель, раскадровку номера производила Марина Шалева, ведущий режиссер телевидения. Художником по свету был Евгений Костыра. Он достаточно известен в Украине по многим работам.

А роскошные костюмы для балета создавали MU Production - именно они разрабатывали национальный костюм для представительницы Украины на конкурсе "Мисс Вселенная".

Команды Украины и Люксембурга работали в большинстве своем в режиме онлайн в течение трех месяцев.

Стоит добавить, что большинство продакшна происходило в Киеве, а его адаптация - в Люксембурге. Но уже финальные сводные репетиции команда провела в Мальме, где и состоялось выступление Тали.