Звезда фильмов для взрослых Джозефина Джексон снялась в фотосессии в поддержку военных с ампутациями

Самая популярная украинская порноактриса Джозефина Джексон, настоящее имя которой Юлия Сенюк, снялась в благотворительной фотосессии с потерявшими конечности военными.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Джозефина Джексон продолжает поддерживать защитников

Цель фотосессии, в которой приняла участие с ранеными бойцами звезда фильмов для взрослых - создать календарь, средства от продажи которого потратят на реабилитацию и протезирование наших Героев с ампутациями.

Джозефина Джексон с военными (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

"Почему именно театр и костюмы, спросите вы? А потому, что мы все уже видели наших ребят в военной форме, или же в центрах реабилитации, что является очень заезженной и не интересной темой, поэтому большинство из вас просто обходит это стороной", - говорится в заметке девушки.

"А такое перевоплощение открывает их с совершенно другой стороны - изысканные, элегантные, красивые джентельмены. Это дает им больше уверенности в себе и ощущение самодостаточности. Именно такие эмоции мы должны дарить им, а не сожаление и слезы... Поверьте, этого всего для них уже более чем достаточно", - заметила она.

Также Юлия добавила, что "этап сожаления уже давно пройден, и теперь нам нужно подарить им жажду к жизни, вовлекая в такого рода действа".

Отметим, что Сенюк помогает украинским защитникам от начала полномасштабного вторжения - это как машины, донаты, огласка, так и участие в психологической реабилитации военных. В частности девушка общается с ними на английском.

Краткая биография Джозефины Джексон

Девушка родилась 1 февраля 1995 года в Золочеве, Львовской области. Она является украинской порноактрисой.

В возрасте 23 лет снялась в своем первом порнофильме. В 2021-м ее работы были номинированы на премию AVN Awards в категориях "Лучшая новая иностранная звезда" и "Самый горячий новичок (по мнению поклонников)".

Джозефина входит в топ-100 на одном из самых известных порносайтов в мире, а видео с ее участием собрали 200 миллионов просмотров.

Джозефина Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)