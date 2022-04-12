Ми могутня нація. Зірка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон – про війну, "орків" і майбутнє України

Однією з тих, хто активно підтримує українських військових, збирає кошти на підтримку біженців та переселенців, а також розповідає правду про війну на увесь світ, є зіркова актриса фільмів для дорослих Юлія Сенюк, яку мільйони людей з різних куточків планети знають під сценічним іменем Josephine Jackson.

Під час війни Росії проти України усі громадяни нашої країни долучилися до боротьби з агресором. Актори, музиканти, підприємці, вчителі, лікарі – люди усіх професій стали на захист своєї рідної землі. Одні – з автоматами в рядах ЗСУ, інші – в тилу.

Сьогодні дівчина в інтерв’ю Styler розповідає про війну, ставлення до "орків", які вбивають мирних жителів, та перспективи України після перемоги над рашизмом.

Джозефіна Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

Юля, які були твої перші емоції, коли ти дізналася про вторгнення Росії до України?

Коли почалась війна, я була в Будапешті на зйомках.

Ще звечора одна новина не давала мені спокою: про виїзд російського консульства і зняття їхнього прапора. Особисто для мене це був чіткий знак, що щось має статись… Вже в ту ніч я боялась лягати спати, аби не прокинутись із початком війни. Але на жаль...

О 6 ранку [24 лютого] я схопила свій телефон, щоб почитати новини, а там - війна. Мене охопила паніка, страх і не розуміння, що робити далі. Хоч і була не в Україні, але абсолютно не відчувала себе в безпеці – тривожний стан, безсоння переслідували мене (думаю, як і кожного українця).

Я розуміла, що сидіти в Європі не варіант, мені буде набагато комфортніше і спокійніше в себе дома, у Львові, де порівняно безпечно і де є все своє і всі свої поряд. За декілька днів я опанувала себе, зібрала невелику гуманітарну допомогу і повернулася назад, в Україну.

Джозефіна Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

Що за час війни тебе вразило чи розлютило найбільше?

Мене найбільш за все зачепили вбивства і зґвалтування дітей. Коли в новинах озвучували такий вік, як 11-14 років... Це просто вбиває зсередини!

Для будь-якої жінки зґвалтування виділяється серед інших злочинів, адже це великий сором і травма, з якою ти продовжуєш жити. І коли ти дізнаєшся, що були зґвалтовані діти… Солдатами… Десятками солдат по колу… Фу! Це настільки огидно, страшно і неприпустимо! З ким ми воюємо? З педофілами?!

Актриса фільмів для дорослих Lisa Dawn волонтерить зараз у Києві. А хто ще з твоїх колег допомагає армії, підтримує Україну і словом, і ділом?

Так як робота і життя у мене не перетинаються, я не є в близьких стосунках зі своїми колегами "по цеху". Все, що я бачу, це підтримка українських моделей і актрис через соціальні мережі, висвітлення правдивої інформації, збір коштів.

Мушу зазначити, що активність українських порноактрис є досить низькою. Особливо у тих, які не в Україні. Сумно на це дивитись. Але це вибір кожного...

Джозефіна Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

У індустрії багато актрис з Росії. Хоча б хтось із них засуджує вторгнення РФ?

На жаль чи на щастя, з росіянками я практично не знімалась. Тому завести знайомство мені не вдалось.

Я підписана на деяких дівчат [росіянок] в Інстаграмі. І там немає жодного засудження. Так само як і немає підтримки України.

А загалом світові режисери й актори щось кажуть про війну в Україні?

Так як з перших днів війни я в Україні, то не можу навести конкретних прикладів... Але багато хто з них дистанційно висловили мені слова підтримки.

На рахунок же публічної позиції у підтримку України – то їх не було. Жодна велика студія, яку я через сторіз просила підтримати Украіну, не звернула на це уваги.

Тому можемо вважати, що порно "внє політікі" і всі в індустрії дотримуються нейтралітету.

Джозефіна Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

Будемо відвертими: багато українців є консерваторами і навіть засуджують порноактрис. Але от зараз, коли ти зокрема підтримуєш ЗСУ, дівчата за допомогою оnlyfans збирають мільйони на допомогу українцям тощо... Помітно, що люди змінили свою думку?

Люди змінювали свою думку про мою професію ще до війни, тому що взнавали мене краще по інтерв'ю або наживо.

А ті, хто не змінили, досі так і продовжують писати: "ех, якби не твоя професія" під моїми патріотичними постами...

Чесно кажучи, я не афішую те, що збираю кошти на своїх платформах. Мені здається, це зараз обов'язок кожної onlyfans дівчини.

Тому такого піару я собі не забезпечила.

Джозефіна Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

Якою ти бачиш Україну після перемоги над рашистами?

Вільною, процвітаючою, європейською країною. Я бачу її великою державою, на яку будуть рівнятись і брати з неї приклад у всьому світі – в тому числі у США і Євросоюзі.

Перед українцями нарешті відкриються усі двері, великі можливості, велике майбутнє.

Я, напевно, як і більшість українців, свого часу сумнівалась у наших політиках, законах, поліції, державі загалом. Я не те що не бачила, я навіть не думала, що Україна зможе вибратись з такої глибокої ями, в яку потрапила.

Але війна показала мені що таке Україна, і яка в ній живе могутня нація. Ці всі події кардинально змінили моє бачення щодо потенціалу нашої країни і її можливостей на світовій арені.

Джозефіна Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

Як гадаєш, легалізація порноіндустрії можлива в Україні? І наскільки сильно це могло б вплинути на економіку країни?

Думаю, що після війни лояльність суспільства до подібних законопроєктів буде вищою, і шанси на їх підписання є досить високими.

Це однозначно вплине позитивно на економіку країни, адже це перш за все залучення іноземних інвестицій. Зокрема іноземні компанії будуть створювати студії в Україні, бо це дешевше, ніж в Європі чи Америці. Давати робочі місця фотографам, візажистам, українським актрисам. Нашим акторам, в свою чергу, не доведеться їздити за кордон, всі отримають можливість працювати в себе вдома і всі при цьому будуть платити податки в бюджет.

Поки у нас немає цієї легалізації, ми втрачаємо багато грошей, у той час, як наші європейські сусіди заробляють на наших дівчатах, включаючи мене.

Джозефіна Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)