5 периодов, которые считаются самыми худшими и трагическими в истории человечества

Человеческая история наполнена как триумфальными достижениями, так и мрачными периодами, когда человечество сталкивалось с катастрофами и бедствиями. От эпидемий и войн до природных катаклизмов и экономических кризисов - некоторые периоды оставили глубокий след в коллективной памяти человечества как самые трагические и несчастные моменты в его истории.

Катастрофа Тоба

Временные рамки: 77 000-69 000 гг. до н. э.

Извержение супервулкана Тоба, произошедшее около 77 000-69 000 лет назад на территории современной Индонезии, стало катастрофой, которая, вероятно, привела к сокращению значительной части человеческой популяции того времени. Хотя точная дата события неизвестна, исследования геологических данных и ДНК современных людей позволяют предполагать его масштабы.

В результате выбросов пепла вулканическая зима длилась около 10 лет, приводя к охлаждению планеты на 3-5 градусов Цельсия.

Оценить количество жертв невозможно, однако число выживших можно приблизительно определить. Жители Африки в значительной степени избежали опасности, в то время как обитатели Европы и Азии понесли наибольшие последствия извержения. Генетический анализ указывает на то, что численность населения Земли сократилась до 2 000-10 000 особей.

Фактически, человечество оказалось на грани вымирания в результате так называемого "эффекта бутылочного горлышка". Мы все являемся потомками тех немногих, кто пережил катастрофу Тоба. Этот период, вероятно, был одним из самых опасных в истории человечества, когда весь наш вид столкнулся с реальной угрозой исчезновения.

Район вулкана Тоба и одноименное озеро (фото: Wikimedia)

Бронзовый коллапс

Временные рамки: 1205-1150 гг. до н. э.

События, которые называются "катастрофой бронзового века", представляют собой ряд серьезных потрясений в социальной, экономической и политической сферах, произошедших в различных частях Евразии и Средиземноморья.

Исторические записи того времени свидетельствуют о вторжениях неких "народов моря" в микенские царства, Хеттское царство в Анатолии и Сирии, а также Египетскую империю в Сирии и Ханаане. Эти события привели к краху многих цивилизаций и культур. Торговые маршруты были разрушены, экономика столкнулась с трудностями, и началась эпоха дефицита ресурсов и снижения грамотности.

Множество развитых государств распались или стали объектами варварских нападений. Письменности микенцев и лувийцев полностью исчезли. Города от Трои до Газы были практически полностью разрушены в результате войн, набегов и внутренних беспорядков. Многие из них так и остались пустыми.

Историк Роберт Дрюс из Кембриджа описывает Бронзовый коллапс как "возможно, самое страшное бедствие в древней истории, даже более катастрофическое, чем крах Западной Римской империи". Прогресс в таких областях, как судостроение, архитектура, металлообработка, водоснабжение, ткацкое искусство и живопись, был забыт на долгие годы и возродился лишь примерно через 500 лет - в период поздней архаики.

Однако среди всех бедствий есть и польза: благодаря этому кризису большинство народов Европы и Азии перешли от бронзы к железу.

"Падение Трои", Даниэль Ван Хейль (фото: TheCollector)

Вулканическая зима и Юстинианова чума

Временные рамки: 536-549 годы

В 536 году произошло первое из трех мощных извержений вулканов в Исландии, которые привели к началу позднеантичного малого ледникового периода. Европа, Ближний Восток и часть Азии окуталась темнотой на протяжении целых 18 месяцев. Прокопий Кесарийский писал: "Солнце почти весь год скудно источало свет, померкнув, словно луна, и происходившее напоминало затмение".

В результате постоянных сумерек летом 536 года средняя температура на планете снизилась на 1,5-2,5 градусов Цельсия, что привело к началу самого холодного десятилетия за последние 2 300 лет. По всему миру начались засухи и низкие урожаи, а в Китае летом выпал снег, что вызвало голод. Ирландские хроники отмечали низкие урожаи хлеба с 536 по 539 годы.

В 541 году крупнейшие империи того времени - Сасанидская и Византийская - были поражены первой пандемией бубонной чумы. Император Византии Юстиниан I заболел этой болезнью, но пережил ее, и поэтому болезнь была названа его именем.

Чума охватила все Средиземноморье, став одной из самых смертоносных в истории - она унесла жизни более 100 миллионов человек. Византия, например, потеряла половину своего населения. Болезни и неблагоприятные погодные условия привели к политическому хаосу и долгосрочной стагнации в Европе, которая продолжалась до 640 года. Этот период получил название "Темные века".

Жертвы Юстиниановой чумы, Йос Лиферинкс (фото: Wikimedia)

Великий голод и черная смерть

Временные рамки: 1315-1353 годы

Жизнь в средневековой Европе была трудной и полной различных трудностей, но в 1315 году произошло особенно тяжкое бедствие. Весь весенний и летний период не прекращались дожди, при этом температура оставалась низкой, что привело к массовым неурожаям.

Запасы соломы и сена были испорчены из-за влаги, и не хватало корма для скота. Например, в Лотарингии цены на пшеницу выросли на 320 процентов, что сделало хлеб недоступным даже для знати, не говоря уже о крестьянах. Это привело к началу периода, который называется Великим голодом.

Масштабы бедствия были таковы, что даже королю Англии Эдуарду II приходилось недоедать. Согласно городским хроникам Бристоля, в 1315 году "великий голод был так страшен, что живых едва хватало, чтобы хоронить мертвых. Конское и собачье мясо считалось за деликатес".

Кроме того, непогода негативно сказывалась на здоровье людей, многие страдали от пневмонии, бронхита и туберкулеза. Период голода, согласно некоторым оценкам, продолжался до 1322 года.

Однако еще более тяжким стало существование в Средневековье после прибытия в 1346 году хана Джанибека. Его армия привезла с собой чумные бактерии. Во время осады города Каффы хитроумный хан придумал катапультировать трупы своих солдат, умерших от чумы, за стены крепости. Это привело к эпидемии в городе, а паническое бегство генуэзских купцов на своих кораблях распространило заразу по всей Европе.

Так началась вторая пандемия чумы в истории после Юстиниановой. Ее пик пришелся на период с 1346 по 1353 год, однако отдельные очаги болезни продолжали возникать даже в XIX веке.

Известная как "чёрная смерть", болезнь стала одним из самых разрушительных событий в истории человечества. Люди покрывались язвами и гнойными нарывами, размером с яблоко, и все это сопровождалось ужасной лихорадкой и рвотой, ведущей к мучительной смерти.

Пандемия унесла жизни около 200 миллионов людей в Европе и Азии, и привела к сокращению населения мира на 22 процента. Восстановление численности заняло более 300 лет.

"Триумф смерти", Питер Брейгель Старший (фото: Wikimedia)

Малый ледниковый период и Тридцатилетняя война

Временные рамки: 1600-1648 годы

В 1600 году начался один из наиболее тяжелых периодов в истории человечества. 19 февраля этого года произошло сильное извержение вулкана Уайнапутина в Перу, которое стало самым разрушительным в Южной Америке. Это событие спровоцировало наступление так называемого малого ледникового периода.

Глобальное похолодание вызвало серьезные последствия в различных уголках планеты. В Китае летние температуры значительно снизились, что привело к неурожаям и эпидемиям. В Корее засуха в 1670-м году привела к гибели 20 процентов населения.

В Европе также наблюдались экстремально холодные летние периоды, которые простирались практически все столетие. Средняя температура на планете снизилась на 1-2 градусов Цельсия.

Ледники покрыли Гренландию, и норвежские поселения исчезли с острова. Даже южные моря замерзли, что позволило кататься на санках по Темзе и Дунаю.

Холод привел к уменьшению урожайности, нехватке пищи, голодным волнениям и бунтам. Вспышки инфекционных болезней стали еще более опасными из-за недостатка питания и плохих гигиенических условий.

Река Темза в Лондоне, замерзшая в 1677 году (фото: National Geographic)

А с 1618 по 1648 годы в Европе бушевала Тридцатилетняя война, ставшая одним из самых жестоких религиозных конфликтов в истории. Борьба между католическими и протестантскими силами сопровождалась множеством битв, осад, погромов и разорений, охватив большую часть континента.

Климатическая катастрофа, голод и войны, согласно оценкам, унесли жизни почти трети населения Земли того времени.

Cцена Тридцатилетней войны, Эрнест Крофтс (фото: Art UK)

Две мировые войны и пандемия испанского гриппа

Временные рамки: 1914-1945 годы

Первая половина XX века была периодом чрезвычайных бедствий. В 1914 году началась Первая мировая война, которая отличалась масштабом и использованием передовых военных технологий, таких как артиллерия, авиация, танки и ядовитые газы.

После войны исчезли четыре империи (Германская, Австро‑Венгерская, Османская и Российская), а количество погибших, включая бойцов и мирных жителей, превысило 14 миллионов человек.

В 1918 году мир охватила пандемия испанского гриппа. Точное число погибших от нее неизвестно - оценки варьируются от 17,4 до 100 миллионов человек, то есть от 0,9 до 5,3 процента населения Земли. Смертность от этой болезни была особенно высокой среди молодых людей из-за недоедания, переполненных медицинских учреждений и недостаточной гигиены.

Медсестры-добровольцы из Американского Красного Креста ухаживают за больными гриппом (фото: STAT News)

В 1930-х годах мировая экономика столкнулась с Великой депрессией, которая привела к резкому снижению производства, массовой безработице и ухудшению жизненных условий для многих. Этот кризис также вызвал массовые банкротства и голод.

В 1939 году началась Вторая мировая война, которая стала самым разрушительным конфликтом в истории человечества. Она привела к смерти десятков миллионов людей и превратила большую часть Европы в руины. Война сопровождалась геноцидом, массовыми убийствами и использованием ядерного оружия.