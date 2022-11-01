Что происходит в метро Киева после новшества: большие очереди и мало поездов (фото)
В метро Киева 1 ноября ввели важное изменение. С первого дня последнего месяца осени столичный метрополитен увеличил интервалы движения поездов.
Поэтому на платформах подземки образуются большие очереди, что видно на фото, сделанных журналистом РБК-Украина.
Что происходит в метро Киева 1 ноября
Пассажиров на каждой станции в 2-3 раза больше обычного. Утром во вторник поезда были полностью переполнены с первой же станции.
Люди вынуждены ждать по 7-10 минут, из-за чего на платформах образуются огромные очереди.
И схожие ситуации наблюдаются в течение дня.
Очереди в метро Киева (фото: РБК-Украина)
Как ходит метро
Как ранее сообщалось, с 1 ноября в пиковое время интервалы между поездами составят 4-5 минут, а в межпиковое - 8-10 минут.
В метрополитене говорят, что специалисты постоянно осуществляют мониторинг пассажиров на станциях киевского метро.
И именно в соответствии с этими показателями были отрегулированы графики движения между поездами.
Зачем изменили график поездов метро
Обновленный режим работы метро позволит более экономно потреблять электроэнергию.
На сегодняшний день это очень актуально в связи с постоянным ракетным обстрелом российскими оккупантами энергетической инфраструктуры столицы и всей Украины.
"В приоритете остается безопасность горожан и гостей столицы, так что все пассажирские зоны метрополитена остаются с должным уровнем освещения", - объясняют работники столичной подземки.
Напомним, что уже в скором времени в столичном метро откроют бесплатные туалеты для пассажиров.
Ранее мы писали, что в Киеве во всем общественном транспорте упростили оплату проезда.