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У МОН пояснили, як дітям за кордоном здобувати українську освіту

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Четвер 01 вересня 2022 19:29
У МОН пояснили, як дітям за кордоном здобувати українську освіту Колаж РБК-Україна: українські школярі можуть навчатися за національною та місцевою програмами
Автор: Володимир Костирін

Українські діти, які зараз проживають за кордоном через російське вторгнення, з початком цього навчального року можуть навчатися в школах як за місцевою програмою, так і долучитися до навчання за національною програмою за кількома формами.

Про це 1 вересня передали в прес-службі міністерства науки і освіти України.

Так, відомство оприлюднило брошуру про організацію навчання дітей, які тимчасово перебувають з сім'ями за кордоном і бажають продовжувати здобувати українську освіту. Документ підготовлений МОН спільно з Офісом віце-прем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Зважаючи на те, що у багатьох країнах Європи здобуття освіти у місцевих навчальних закладах є обов’язковим, Україна пропонує своїм громадянам різні форм навчання за національною програмою", - йдеться в заяві.

У міністерстві звернули увагу, що освітній процес може бути організований у зручний для учня час дистанційно, паралельно з отриманням освіти в країні перебування.

У брошурі міститься інформація про освітні можливості для українських учнів і вчителів за кордоном, а також ресурси з навчальними матеріалами, до яких надано безплатний доступ.

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Як інформують у МОН, учні можуть:

  • продовжити навчання у власній школі онлайн (якщо навчальний заклад надає таку освітню послугу),
  • долучитися до дистанційного навчання в іншій школі України,
  • здобувати освіту за індивідуальною формою - екстернатною або сімейною (домашньою) - у закладі загальної середньої освіти України, зокрема де дитина навчалася до виїзду за кордон,
  • можна звернутися до Міжнародної української школи (МУШ) для екстернатного навчання або до однієї з організацій, з якими МУШ співпрацює за кордоном, для навчання у вихідні дні,
  • або приєднатися до очного навчання у класах або закладах для переселенців в країні перебування.

У МОН пояснили, як дітям за кордоном здобувати українську освітуУ МОН пояснили, як дітям за кордоном здобувати українську освітуУ МОН пояснили, як дітям за кордоном здобувати українську освітуУ МОН пояснили, як дітям за кордоном здобувати українську освітуУ МОН пояснили, як дітям за кордоном здобувати українську освіту

У МОН розповіли, як українські школярі за кордоном можуть навчатися за національною та місцевою програмами (фото: eu-ua.kmu.gov.ua)

Завантажити брошуру можна за цим посиланням. Крім того, інформація про організацію освіти за кордоном доступна через освітній чат на платформі Telegram (https://t.me/EducationUaBot) і Viber (https://cutt.ly/EducationUaBot).

Раніше повідомлялося, що в школах Польщі не вистачає вчителів, і у Вроцлаві шукають українських педагогів.

До слова, перед цим у Польщі з'ясували, що українські діти вдень відвідували місцеві навчальні заклади, а після обіду навчалися онлайн у школах України, таким чином перебуваючи у двох системах освіти одночасно.

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