Осенние каникулы в Украине: когда школьники будут отдыхать (даты)
Первая четверть подходит к концу, а потому скоро украинские школьники уйдут в заслуженный отпуск - на осенние каникулы.
Когда именно будут осенние каникулы 2022 года в Украине в этом году - читайте в материале Styler.
Когда будут осенние каникулы в Украине
Нынешняя система обучения предусматривает четыре каникулярных периода:
- осенние каникулы - с 24 по 30 октября 2022 года
- зимние каникулы - с 25 декабря 2021 года по 8 января 2023 года.
- весенние каникулы - 27 марта по 2 апреля 2023 года
- летние каникулы – с 25 мая по 31 августа 2023 года
Школы с триместровой системой обучения имеют две недели осенних каникул, разделенные в течение определенного времени:
- первые осенние каникулы - с 3 по 9 октября
- вторые осенние каникулы - с 21 по 27 ноября
Как организован учебный год в 2022 году
Как и всегда, учебный год начался 1 сентября на тех территориях Украины, где разрешается ситуация безопасности. Каждый регион самостоятельно принимал решение о форме обучения.
Структура года разделена на четверти, которых в общей сложности четыре. Эти четверти разделены на два семестра.
На период военного положения приостановлено действие положения о длительности учебного года. Поэтому каждое учебное заведение само определяет продолжительность учебного процесса, однако учебный год может длиться больше или меньше 175 дней.
Также продолжительность учебного года для детей с особыми образовательными потребностями может быть продлена в соответствии с индивидуальной программой развития ребенка.
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