7 фраз, которые используют уверенные люди: проверьте себя
Истинная уверенность в себе приходит изнутри. Она проявляется в жестах и в том, что говорим окружающим. Есть обыкновенные фразы, которые традиционно используют уверенные в себе люди.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Hack Spirit.
"Я горжусь"
Психологи говорят, когда люди используют фразу "я горжусь", они признают собственные достижения. Итак, вы достаточно смелые, если можете подняться и сказать то, чем гордитесь. Это несмотря на то, что некоторые люди могут смеяться над вами.
В любом случае, нужно определенное мужество, чтобы встать и сказать, что вы чем-то гордишься.
"Я заслуживаю"
Иногда можно услышать, как человек говорит, что он чего-то заслужил в жизни.
"Я много работал, поэтому заслуживаю повышения зарплаты" или "Я заслуживаю уважения". Когда человек произносит подобные фразы, то заявляет, что чего-то достоин в жизни.
Обратите внимание на то, что вы чувствуете, когда это говорите.
"Когда я использую эту фразу, я чувствую силу. Я чувствую себя достойным и уверенным. Я чувствую, что не соглашаюсь на меньшее", - говорят эксперты.
"Я готов пробовать новое"
Часто люди хотят попробовать что-нибудь новое, но откладывают, потому что это кажется им слишком тяжелым.
Психологи говорят, что нужно быть очень смелым, чтобы попробовать что-нибудь новое и открыто об этом заявить.
"Я благодарен за"
Когда человек научится благодарить за мелочи, то почувствует уверенность в себе, которую никогда раньше не испытывал.
Часто в детстве у многих могла быть низкая уверенность в себе, но постепенно, когда вы росли все изменилось.
Когда вы научитесь быть благодарным за мелочи, то будете чувствовать себя хорошо. Этот образ мышления совершенно изменит отношение к себе и своей жизни.
"Я ценю ваше мнение, но я думаю иначе"
Это уважительная, но прямая фраза, признающая точку зрения другого человека, но также показывающая, что человек уверен в своих идеях.
Однако человек, использующий ее, должен быть готов поделиться тем, что он думает и почему.
"Я сосредотачиваюсь на сильных сторонах и работаю над устранением недостатков"
Человек с низкой самооценкой обычно не признает, что у него есть сильные стороны.
Человек, использующий такую фразу, демонстрирует мышление роста, согласно которому он хочет стать лучшей версией себя.
Расскажите мне об этом подробнее
Вместо того чтобы постоянно навязывать кому-то свое мнение, уверенные люди внимательно слушают своего собеседника. Если они ничего не понимают, то искренне пытаются это сделать. И для этого они просят объяснений, а не создают видимость, что все поняли.
Раньше психолог рассказывала, что на самом деле означает слово извини.
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