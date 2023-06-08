Что не стоит делать человеку, чтобы не навлечь на себя неприятности: важные приметы

Приметы с древних времен имели особое значение для людей. В старину их записывали, наблюдали и выясняли, как те или иные действия связаны с тем, что ждет человека в будущем.

Что не стоит делать человеку, чтобы не навлечь на себя неприятности согласно старым приметам - читайте в материале ниже.

Во время еды читать - память заедать. Примета основана на особенностях функционирования человеческого организма. Когда человек читает, он думает, кровь приливает к головному мозгу, обеспечивая его кислородом.

А во время еды кровь приливает к желудку, чтобы обеспечить его нормальную работу. Поэтому мозг плохо воспринимает информацию, которую мы читаем.

Вымыл руки и вытри, но воду не стряхивай. Существует легенда, что черт упал с неба и оставшийся в одиночестве, попросил у Бога войско. А Бог ему посоветовал окунуть в воду и встряхнуть - сколько капель будет, столько и чертей.

Но есть и более простое объяснение - руки нужно вытирать, чтобы не было проблем с кожей.

Загадывать желание между двух людей с одинаковыми именами. Имя человека - это связь с ангелом-хранителем, именно поэтому стараются его выбрать по Святцам.

И если сесть между двумя людьми с одинаковыми именами - попадаешь в благотворное поле общего Ангела хранителя. Отсюда и вера в то, что загаданное сбудется.

Не узнал знакомого - быть ему богатым. Это поверье относится к числу так называемых "обманных". В древние времена лен сеяли нагишом - считалось, это лен увидит, что крестьянин так беден, что ему не во что одеться и уродится хороший урожай.

А зерновые сеяли голодными - с той же целью. Обмануться при встрече знакомого - встретить не одного, а двух человек. Значит и прибыль удвоится. Но эта примета сбывается нечасто.

Нельзя садиться за стол 13 гостем. В Библии 13 гостем на Тайной вечере был Иуда. Сесть за стол 13 гостем - облечь себя на неприятности на 13 лет вперед.

Тупой нож и грязная скатерть. В старину говорили так: "Нож туп - хозяин глуп, скатерть черна - хозяйка глупа". Небрежное отношение к домашним вещам могла навлечь неприятности на всю семью.

Волосы на полу оставлять или по двору разбрасывать - голова болеть будет. В древние времена у волос был свой культ и с ним связывали здоровье, богатство. И волосы - часть человека, поэтому бросать их где попало не следует. Более того, волосы часто использовали для колдовства.

Не зашивай ничего прямо на себе - память зашьешь. Считается, что ничего второпях или перед дорогой зашивать нельзя. И человек начнет думать, красиво ли зашил или крепко ли, а о важных вещах не вспомнит.

Переступать через чьи-то ноги - прервать рост. Нужно сразу же перешагнуть назад. Смысл этой приметы - в запрете "пресекать", символически нарушать цельность другого человека.