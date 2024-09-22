Стало известно, как часто можно есть сосиски, и какие покупать, чтобы не отравиться

Как часто можно есть сосиски без риска для здоровья? Из чего делают этот продукт? Как выбрать хорошие сосиски, чтобы они были безопасны для детей?

Ответы на эти вопросы, которые беспокоят многих хозяек, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Из чего на самом деле делают сосиски?

Сосиски - это разновидность мелко измельченного гомогенизированного холодного мяса, подвергнутого термической обработке. Их готовят из разных видов мяса.

Самыми распространенными являются свиные, куриные, индюшачьи и телячьи сосиски. Однако в магазинах можно найти и рыбные или овощные колбаски, а также с разными добавками, например, сырными и острыми.

Одна сосиска (75 г) содержит примерно 242 ккал и жиры: 19,6 г, в том числе насыщенные жиры: 7 г, натрий: 574 мг, углеводы: 1,6 г, сахара: 1,1 г, белки: 13, 6 г.

Поэтому сосиски обладают высокой калорийностью и большим количеством жира и натрия. Они состоят преимущественно из мяса и добавок, таких как специи и ароматизаторы, а также часто воды, соевого белка, модифицированного крахмала, консервантов и усилителей вкуса. Консистенция сосисок позволяет добавлять в них много не обязательно полезных ингредиентов, поэтому следует тщательно проверять состав продукта, который вы хотите купить.

Полезно ли есть сосиски?

Всегда смотрите на их ингредиенты Из-за того, что это высокообработанный мясной продукт со значительным количеством соли, жира и калорий и низким содержанием питательных веществ, колбасы не полезны.

Поэтому их не следует включать в наш ежедневный рацион, а лишь иногда, например, 1-2 раза в месяц.

Употребление слишком большого количества обработанной пищи значительно повышает риск развития рака, заболеваний сердца, диабета, атеросклероза, избыточного веса и ожирения.

Однако благодаря большой популярности колбасных изделий и широкому ассортименту на полках магазинов, среди них можно найти и продукцию хорошего качества.

Поэтому хорошие колбасы должны иметь кратчайший возможный состав и максимально возможное содержание мяса (желательно более 90%).

Они содержат 4-5 ингредиентов, таких как мясо, соль, специи, натуральные ароматизаторы и, возможно, небольшое количество крахмала.

Качественные колбасы часто содержат натуральные добавки, такие как порошок ацеролы или сушеную ацеролу. Они естественным образом сохраняют пищу, улучшают цвет мяса и улучшают его вкус.

Качественные колбасы имеют высокое содержание белка, являющегося строительным материалом для мышц, кожи и костей нашего организма. Он также участвует в транспортировке кислорода и питательных веществ по организму. Мясо также содержит большое количество витаминов группы В, выполняющих разные важные функции в организме, и, прежде всего, отвечают за правильное функционирование нашей нервной системы.

Они также помогают расщеплять белки и жиры и защищают организм от повреждений нервов. Витамин B12 также поддерживает создание гемоглобина, принципиального белка, нужного для транспортировки кислорода по всему телу. Хот-доги и колбасы из красного мяса, такого как баранина, свинина и говядина, богаты железом.

Оно играет важную роль в транспортировке кислорода к клеткам, формировании гемоглобина и участвует в выработке эритроцитов. Железо также защищает клетки от свободных кислородных радикалов.

Эти сосиски не ешьте и не давайте детям. Как выбрать хорошие сосиски?

Кроме колбасных изделий, имеющих в своем составе качественный продукт, на прилавках магазинов вы найдете также колбасы, имеющие мало общего с первыми.

Продукты наихудшего качества обычно дешевые и упакованы в большие упаковки. К сожалению, покупая нездоровую пищу, вы вроде бы только экономите, потому что лечение может обойтись вам гораздо дороже, а если вы едите такие продукты каждый день, то можете даже заплатить за это жизнью.

Итак, если вы хотите время от времени позволить себе съесть сосиску и не отравить себя и своих родных нездоровой пищей, проверяйте ингредиенты и избегайте этих ингредиентов:

Мясо механической сепарации (кожа, кости, жир) - самый плохой по качеству вид мяса, который на самом деле имеет мало общего с мясом. В основном он состоит из остатков хрящей, кожи и сухожилий от скорлупы животных и костей от производства мяса. Кроме того, такой продукт характеризуется низким содержанием белка и не имеет большой питательной ценности, поэтому он не добавляет ничего в ваш рацион, кроме большого количества пустых калорий,

Наполнители - такие как соевый белок, модифицированный крахмал, пшеничные волокна или манная крупа. Эти ингредиенты хоть и безвредны для здоровья, но и полезными их назвать тоже нельзя. Они заменяют часть мяса, которая должна быть в составе колбас (может быть даже меньше 50%), поэтому их содержание свидетельствует о плохом качестве продукта. В такие сосиски также добавляется большое количество воды, вы узнаете, когда она занимает одно из первых мест в составе.

Свиной жир, жир птицы - это некачественные и дешевые наполнители, которые используются в колбасах меньшего качества. Кроме того, они вредны тем, что слишком высокое содержание жира в продукте способствует, в том числе, для повышения уровня холестерина в крови и отложения жировой ткани под кожей и вокруг внутренних органов.

Фосфаты - используются в пищевых продуктах как эмульгаторы, стабилизаторы, регуляторы кислотности и антиоксиданты. Они препятствуют усвоению кальция, что ослабляет кости и может привести к остеопорозу у пожилых людей. В избытке они также нарушают гормональный баланс и могут привести к ожирению, гипертонии и расстройствам сердца и кровеносной системы.

Глутамат натрия (Е 621) - это органическое химическое вещество, усиливающее вкус и запах, придавая глубокий мясной аромат, который называется умами. В природе он содержится в мясе, грибах и морепродуктах, но его также добавляют во многие блюда, в основном в китайской кухне. К сожалению, его избыток вредит здоровью и может вызвать такие симптомы, как слабость, головокружение, учащенное сердцебиение, повышенное потоотделение и беспокойство. Он также может вызвать астму и рак.

Нитрит натрия (Е250) - является консервантом и компонентом соли для защиты мяса от развития бактерий ботулизма, а также придает мясу розовый цвет. Это также продлевает срок годности продукта. При нагреве до температуры выше 150 градусов Цельсия становится канцерогенным. Однако вам не нужно разогревать даже колбасу, содержащую нитрит натрия, поскольку это уже было сделано во время ее производства, поэтому даже холодная колбаса, содержащая нитрит натрия, будет иметь потенциальный канцерогенный эффект.

Помните, что нитрит натрия может также содержать другое мясо и нарезки, которые вы едите, и этот ингредиент накапливается в организме и может способствовать развитию рака.

Полезные колбасы не должны содержать нитрита натрия, фосфатов и глутамата натрия, но должны содержать как можно больше мяса. Также убедитесь, что у них мало натрия, жира и калорий. Лучшим выбором будет изделие с максимально коротким составом.