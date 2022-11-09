Как сварить манную кашу без комочков: секрет в молоке

Сварить манную кашу без комочков удается не каждому и не всегда. Но это вполне реально – научиться всегда варить идеальное блюдо для завтрака, которое любят и взрослые и дети.

Читайте ниже в материале Styler о секрете идеальной манной каши.

Как приготовить манную кашу?

Для отличной манной каши вам понадобится налить в кастрюлю молоко и добавить немного соли и сахара.

После этого всыпьте в емкость крупу, прямо в холодное молоко, и можете отправлять посуду на плиту.

Варите кашу, пока она не достигнет состояния готовности, не забывая часто перемешивать, ведь манка способна оседать на дне и прилипать.

После этого останется сдобрить блюдо кусочком сливочного масла, и можно подавать к столу.

Секрет именно в молоке

Интересно, что пропорции могут быть любыми, вы можете использовать количество манки, сахара, соли по вашему вкусу.

Но молоко, когда вы добавляете крупу, должно быть холодным. Именно так вам удастся избежать комочков. Ведь крупа не будет обращаться и браться комками в горячем молоке.

Весь секрет идеального блюда состоит именно в холодном молоке.