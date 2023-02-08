Забудьте о носках: что интересного подарить парню на 14 февраля

В канун 14 февраля все влюбленные начинают думать над подарками для своей половинки. Иногда это может быть несколько сложно, особенно если ваш партнер или партнерша никак не намекает.

Идеи подарков для парня на день Святого Валентина - читайте в материале Styler.

Гаджеты

Трудно представить жизнь современного человека без смартфона или других устройств. Это всегда будет хорошим подарком для любого пола.

Подарите парню игровую приставку, наушники, гарнитуру для компьютера или веб-камеру. Если ему нравится снимать видео или делать фото, отличным вариантом может стать обычная камера. Не прогадаете также и с электрической зубной щеткой или станком для бритья.

Аксессуары для авто

Если ваш парень ездит за рулем и любит машины, то выберите что-нибудь из этой сферы. Вот несколько идей, что может пригодиться в машине:

навигатор

термочашка

видеорегистратор

автохолодильник

пылесос для авто

дорожная подушка

держатель для телефона

чемодан с инструментами

контейнер для еды с зарядкой

Эмоции и впечатления

Если не знаете, что дарить, выбирайте эмоции и воспоминания. Это всегда удачный подарок, потому что о нем человек будет вспоминать долгое время. К тому же у вас есть широкий выбор на любой вкус и кошелек.

Даря впечатление, можно выбрать мастер-класс, активный или пассивный отдых, дегустацию напитков или блюд. Таким образом, вы получите новый опыт, подарите партнеру эмоции и качественно проведете время вместе.

Духи

Женщины любят, чтобы от мужчины приятно пахло. Так почему бы не выбрать этот запах самостоятельно? Конечно, возможно сложно подобрать духи без мужчины, поэтому доверьтесь своему вкусу.

Ему будет приятно, что вы потратили много времени, подбирая аромат именно для него.

Набор дорогого алкоголя

Если ваш мужчина употребляет алкоголь в умеренном количестве, подарите ему набор качественного алкоголя с бокалами для него. Дополнить набор можно плиткой хорошего черного шоколада.

А если ваш любимый курит сигареты, положите в коробку несколько настоящих сигар. Ценители разбираются в них.

Аналогичный набор можно создать с кофе или чаем, если мужчина не пьет спиртное. Это тоже будет хорошим и полезным подарком.

Парные украшения

Если ваш парень носит некоторые украшения (колечко или подвеска для мужчин), тогда закажите парные ювелирные изделия с гравировкой важной даты, слова или просто символом вашей любви.

Каждый раз, когда вы будете смотреть на украшение, будете вспоминать друг о друге. Это очень романтичный и милый подарок.