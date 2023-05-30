За что украинцы не должны платить в больнице: это важно знать

За что не нужно платить

Эксперты говорят, что анализы, необходимые для диагностики и определения схемы лечения, являются составной частью медицинских услуг. Потому за них не нужно платить.

Практически каждым пакетом медицинских услуг предусмотрены бесплатные анализы. Список бесплатных анализов в пакетах "Программы медицинских гарантий" можно просмотреть по ссылке.

Главное условие для получения безвозмездных анализов, если пациент не лечится в стационаре - это направление. В условиях стационара все необходимые анализы предусмотрены стационарными пакетами помощи и должны быть сделаны непосредственно в больнице. То же самое при экстренной госпитализации.

Список бесплатных базовых тестов и анализов, которые можно получить у семейного врача:

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

общий анализ мочи;

уровень глюкозы в крови;

общий анализ холестерина;

тест на беременность;

тест на ВИЧ;

тест на вирусные гепатиты;

тест на тропонин;

тест на COVID-19

Что делать, если заставляют заплатить

Важно, если вам предлагают заплатить за анализы, вы можете позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 и уточнить, какие медицинские услуги можно получить бесплатно, а затем обратиться к руководителю больницы за разъяснением относительно необходимости оплаты.