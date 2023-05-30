За что украинцы не должны платить в больнице: это важно знать

В Украине есть распространен миф, что за все анализы в больнице необходимо платить. Как оказалось, это не так. К тому же, стоит знать, что делать, если просят оплатить определенные услуги.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья в Telegram.
Эксперты говорят, что анализы, необходимые для диагностики и определения схемы лечения, являются составной частью медицинских услуг. Потому за них не нужно платить.
Практически каждым пакетом медицинских услуг предусмотрены бесплатные анализы. Список бесплатных анализов в пакетах "Программы медицинских гарантий" можно просмотреть по ссылке.
Главное условие для получения безвозмездных анализов, если пациент не лечится в стационаре - это направление. В условиях стационара все необходимые анализы предусмотрены стационарными пакетами помощи и должны быть сделаны непосредственно в больнице. То же самое при экстренной госпитализации.
Список бесплатных базовых тестов и анализов, которые можно получить у семейного врача:
Важно, если вам предлагают заплатить за анализы, вы можете позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 и уточнить, какие медицинские услуги можно получить бесплатно, а затем обратиться к руководителю больницы за разъяснением относительно необходимости оплаты.
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