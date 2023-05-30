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За что украинцы не должны платить в больнице: это важно знать

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Вторник 30 мая 2023 12:10
За что украинцы не должны платить в больнице: это важно знать За какие анализы не нужно платить в больнице (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине есть распространен миф, что за все анализы в больнице необходимо платить. Как оказалось, это не так. К тому же, стоит знать, что делать, если просят оплатить определенные услуги.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья в Telegram.

За что не нужно платить

Эксперты говорят, что анализы, необходимые для диагностики и определения схемы лечения, являются составной частью медицинских услуг. Потому за них не нужно платить.

Практически каждым пакетом медицинских услуг предусмотрены бесплатные анализы. Список бесплатных анализов в пакетах "Программы медицинских гарантий" можно просмотреть по ссылке.

Главное условие для получения безвозмездных анализов, если пациент не лечится в стационаре - это направление. В условиях стационара все необходимые анализы предусмотрены стационарными пакетами помощи и должны быть сделаны непосредственно в больнице. То же самое при экстренной госпитализации.

Список бесплатных базовых тестов и анализов, которые можно получить у семейного врача:

  • общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
  • общий анализ мочи;
  • уровень глюкозы в крови;
  • общий анализ холестерина;
  • тест на беременность;
  • тест на ВИЧ;
  • тест на вирусные гепатиты;
  • тест на тропонин;
  • тест на COVID-19

Что делать, если заставляют заплатить

Важно, если вам предлагают заплатить за анализы, вы можете позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 и уточнить, какие медицинские услуги можно получить бесплатно, а затем обратиться к руководителю больницы за разъяснением относительно необходимости оплаты.

Ранее мы сообщали, что украинцы могут бесплатно проконсультироваться у эндокринолога.

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