Более 40 тысяч штрафа и лишение прав. За что жестко наказывают водителей на дорогах Украины

Несмотря на полномасштабное вторжение РФ, боевые действия и военное положение, на дорогах Украины до сих пор хватает правонарушителей, подвергающих опасности не только себя, но и других людей.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Национальной полиции Украины, постановление "О Правилах дорожного движения" №1306, Кодекс Украины об административных правонарушениях.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, за что водителя могут оштрафовать более 40 тыс. грн и лишить права управления транспортными средствами.

Актуальная проблема

Основная обязанность каждого водителя - придерживаться действующего законодательства и Правил дорожного движения (ПДД), а также не подвергать опасности ни себя, ни других.

В то же время полиция регулярно сталкивается с лицами, которые:

продолжают управлять автомобилем по истечении срока действия временного водительского удостоверения (например, из-за задержки в выдаче постоянных удостоверений)

управляют транспортным средством (ТС), не имея на это права

Министр внутренних дел Игорь Клименко неоднократно отмечал, что в условиях войны на полицию возложено много задач, но основной остается безопасность граждан.

"Национальная полиция - самый близкий к людям правоохранительный орган, чья работа оценивается доверием и уважением... Ведомство держит вектор работы, определенный руководством государства и МВД Украины", - напомнил глава НПУ Иван Выговский во время одного из видеоселекторных совещаний.

О чем идет речь в законодательстве

Действующее законодательство разграничивает как обстоятельства, при которых у человека может отсутствовать удостоверение водителя, так и наказание за это.

Утратить право на управление ТС можно за отдельные нарушения ПДД, но исключительно по решению суда.

В целом человек не имеет права садиться за руль транспортного средства, если:

не имеет водительского удостоверения при себе

вообще не имеет водительского удостоверения (несовершеннолетние, или те, кто не учился и не сдавал специальные экзамены МВД)

водительское удостоверение недействительно

категория транспортного средства не соответствует категории в правах

он был лишен права управлять транспортными средствами (по решению суда)

В ПДД отмечается также, что ехать за рулем запрещено лицам, которые:

находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения

находятся под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции

находятся в болезненном состоянии, в состоянии утомления

Когда, кого и как наказывают

Еще несколько лет назад лиц, управлявших транспортным средством, несмотря на запрет суда, наказывали наложением штрафа в размере 510 грн.

Однако впоследствии был одобрен закон №1231-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".

Он ввел дополнительное положение в статью 126 Кодекса Украины об административных нарушениях (КУоАП) и существенно усилил наказание за подобное правонарушение.

Теперь управление транспортным средством лицом, которое не имеет при себе документов (или не предъявило их способом, позволяющим полицейскому прочитать и зафиксировать данные) влечет наложение штрафа в размере 425 грн.

"Стандартный" штраф за вождение без права на это - 3 400 грн (это касается и человека, который передал транспорт водителю без права на езду).

Если водителю временно запретили управлять ТС, его также могут лишить водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Когда водителя, лишенного прав вождения, "поймали" за рулем, назначается штраф в размере 20 400 грн.

Если в течение года после изъятия прав водитель снова был задержан за рулем, повторное наказание для него:

штраф в размере 40 800 грн

изъятие прав на управление транспортным средством на срок от 5 до 7 лет

Кроме того, такому водителю грозит изъятие из собственности транспортного средства.