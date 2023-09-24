Более 40 тысяч штрафа и лишение прав. За что жестко наказывают водителей на дорогах Украины
Несмотря на полномасштабное вторжение РФ, боевые действия и военное положение, на дорогах Украины до сих пор хватает правонарушителей, подвергающих опасности не только себя, но и других людей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, за что водителя могут оштрафовать более 40 тыс. грн и лишить права управления транспортными средствами.
При написании материала использовались следующие источники: сайт Национальной полиции Украины, постановление "О Правилах дорожного движения" №1306, Кодекс Украины об административных правонарушениях.
Актуальная проблема
Основная обязанность каждого водителя - придерживаться действующего законодательства и Правил дорожного движения (ПДД), а также не подвергать опасности ни себя, ни других.
В то же время полиция регулярно сталкивается с лицами, которые:
- продолжают управлять автомобилем по истечении срока действия временного водительского удостоверения (например, из-за задержки в выдаче постоянных удостоверений)
- управляют транспортным средством (ТС), не имея на это права
Министр внутренних дел Игорь Клименко неоднократно отмечал, что в условиях войны на полицию возложено много задач, но основной остается безопасность граждан.
"Национальная полиция - самый близкий к людям правоохранительный орган, чья работа оценивается доверием и уважением... Ведомство держит вектор работы, определенный руководством государства и МВД Украины", - напомнил глава НПУ Иван Выговский во время одного из видеоселекторных совещаний.
О чем идет речь в законодательстве
Действующее законодательство разграничивает как обстоятельства, при которых у человека может отсутствовать удостоверение водителя, так и наказание за это.
Утратить право на управление ТС можно за отдельные нарушения ПДД, но исключительно по решению суда.
В целом человек не имеет права садиться за руль транспортного средства, если:
- не имеет водительского удостоверения при себе
- вообще не имеет водительского удостоверения (несовершеннолетние, или те, кто не учился и не сдавал специальные экзамены МВД)
- водительское удостоверение недействительно
- категория транспортного средства не соответствует категории в правах
- он был лишен права управлять транспортными средствами (по решению суда)
В ПДД отмечается также, что ехать за рулем запрещено лицам, которые:
- находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения
- находятся под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции
- находятся в болезненном состоянии, в состоянии утомления
Когда, кого и как наказывают
Еще несколько лет назад лиц, управлявших транспортным средством, несмотря на запрет суда, наказывали наложением штрафа в размере 510 грн.
Однако впоследствии был одобрен закон №1231-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".
Он ввел дополнительное положение в статью 126 Кодекса Украины об административных нарушениях (КУоАП) и существенно усилил наказание за подобное правонарушение.
Теперь управление транспортным средством лицом, которое не имеет при себе документов (или не предъявило их способом, позволяющим полицейскому прочитать и зафиксировать данные) влечет наложение штрафа в размере 425 грн.
"Стандартный" штраф за вождение без права на это - 3 400 грн (это касается и человека, который передал транспорт водителю без права на езду).
Если водителю временно запретили управлять ТС, его также могут лишить водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев.
Когда водителя, лишенного прав вождения, "поймали" за рулем, назначается штраф в размере 20 400 грн.
Если в течение года после изъятия прав водитель снова был задержан за рулем, повторное наказание для него:
- штраф в размере 40 800 грн
- изъятие прав на управление транспортным средством на срок от 5 до 7 лет
Кроме того, такому водителю грозит изъятие из собственности транспортного средства.
Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторым из водителей нужно сменить удостоверение в течение 10 дней.
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