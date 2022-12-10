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Эти три знака Зодиака наконец-то обретут счастье в 2023 году!

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Суббота 10 декабря 2022 07:01
Эти три знака Зодиака наконец-то обретут счастье в 2023 году! Гороскоп на 2023 год (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2023 расскажет о трех знаках Зодиака, которые наконец-то обретут счастье в наступающем году Черного Водяного Кролика.

Кто эти избранники судьбы, пишет SantePlus.

Овен

Этому огненному знаку удача обязательно улыбнется в 2023 году. Астрологи говорят, что Юпитер в Овне принесет действия и активность этому знаку, очень любящему движение.

2023 точно станет годом перемен и романтических перспектив, которые откроются Овнам. С апреля представители знака наконец-то смогут встретить свою вторую половинку. Эта связь наполнит вас счастьем, которого вы действительно заслуживаете.

Телец

Телец, несомненно, один из счастливчиков Зодиака в 2023 году. Этот прагматический знак, сосредоточенный на материальных вещах, будет иметь много профессиональных возможностей. Вероятны повышения и премии.

В 2023 году этому земному знаку придется пересмотреть свои приоритеты и установить новые жизненные цели для своего развития. У Тельца есть большие шансы встретить родственную душу в следующем году, которая сделает его действительно счастливым.

Водолей

В начале 2023 года Водолей будет особенно вознагражден Юпитером в Овне, и это приведет к бурной профессиональной жизни и подъему. Для этого Водолею придется взять на себя инициативу и рисковать.

Представители знака будут развиваться профессионально и это приведет к получению дополнительных денег. 2023 также станет возможностью для нового начала, в том числе и на любовном фронте. Ваша половинка подарит вам много счастья и избавит от рутины.

Раньше мы писали, как встретить Новый 2023 год, чтобы привлечь успех. Действенные советы астропсихолога.

Также читайте о знаках Зодиака, которым больше всего повезет в декабре 2022 года.

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