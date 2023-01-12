Что случится с вами, если часто пить кофе натощак: заявление ученых

Каков ваш любимый напиток утром? Спорим, что большинство скажет: "Кофе". Мы пьем ее с друзьями, посреди рабочего дня или на завтрак. У некоторых есть привычка пить чашку кофе сразу после будильника натощак, однако полезно ли это?

Чем кофе с утра полезен

Кофе обладает потрясающим вкусом и дает необходимый заряд энергии перед рабочим днем. Напиток также помогает ускорить метаболизм и сжигать жир, улучшает когнитивное здоровье и, возможно, помогает вам жить дольше. Однако кофе натощак с самого утра может оказать не лучший эффект на ваше здоровье.

Почему не стоит пить кофе на пустой желудок

Гормон стресса

Один из распространенных аргументов в пользу отказа от кофе утром связан с его влиянием на выработку кортизола, также известного как гормона стресса. Уровень кортизола в организме падает и меняется в природном цикле в течение дня.

Кофеин может повлечь за собой повышение уровня кортизола, поэтому употребление его потенциально может привести к нездоровому уровню гормона стресса.

Кофе натощак повышает кислотность и уровень кортизола в организме (фото: Freepik)

Однако исследователи обнаружили, что люди, регулярно пьющие кофе, испытывают гораздо меньший подъем кортизола от кофеина. Кроме того, это небольшое повышение лишь временное и вряд ли приведет к долгосрочным последствиям для здоровья.

Больший риск кислотного рефлюкса

Кофеин стимулирует гормон под названием гастрин, побуждающий ваш желудок высвобождать соляную кислоту. Он также может снизить давление в нижнем пищеводном сфинктере. Это может привести к кислотному рефлюксу, поскольку кислота из желудка возвращается вверх в пищевод.

Симптомы кислотного рефлюкса включают ощущение жжения в груди, кислый или горький привкус, проблемы с проглатыванием или отрыгивание небольшого количества пищи или жидкости.

Даже если вы употребляете кофе без кофеина, вы все равно не можете быть уверены, что желудок не страдает. Конечно, в процессе удаления кофеина часть кислот удаляется из кофе. Но для людей с высокой чувствительностью кофе без кофеина перед едой может увеличить риск боли в желудке.