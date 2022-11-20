Что случится с организмом, если хотя бы на месяц отказаться от кофе

Вы станете лучше спать

Сон может значительно улучшиться в течение двух недель после того, как вы прекратите употреблять кофеин.

Вы начнете засыпать без проблем, вам не придется вставать, чтобы сходить "по-маленькому" ночью. Вы перестанете часто просыпаться ночью, сон будет спокоен, исчезнет тревожность.

Специалисты говорят, что хотя кофеин может временно повысить вашу внимательность в течение дня, он может серьезно ухудшить качество вашего сна и вызвать сонливость и раздражительность на следующий день. Со временем такая потеря сна может нанести вред вашему здоровью.

Ваши зубы начнут белеть

Кроме отбеливания зубов и устранения кофейного запаха отказ от кофеина имеет и другие преимущества для здоровья полости рта.

Кофе обладает высокой кислотностью, и исследования показывают, что кислые напитки могут повредить зубную эмаль и способствовать кариесу.

Исчезнет тревожность и раздражительность

Вас перестанет до чертиков раздражать разлитое молоко, разбитая чашка или ребенок, который не слушается.

Это связано с тем, что кофеин стимулирует ваши гормоны стресса, что может вызвать тревогу, нервозность, учащенное сердцебиение и приступы паники.