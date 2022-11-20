RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что случится с организмом, если хотя бы на месяц отказаться от кофе

Фото: Стоит ли отказываться от кофе (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Большинство из нас не представляют своей жизни без чашки утреннего кофе, некоторые пьют кофе за обедом и даже вечером. Но стоит ли так увлекаться бодрящим напитком и каковы будут последствия отказа от его употребления?

Об этом пишет EatThis.

Вы станете лучше спать

Сон может значительно улучшиться в течение двух недель после того, как вы прекратите употреблять кофеин.

Вы начнете засыпать без проблем, вам не придется вставать, чтобы сходить "по-маленькому" ночью. Вы перестанете часто просыпаться ночью, сон будет спокоен, исчезнет тревожность.

Специалисты говорят, что хотя кофеин может временно повысить вашу внимательность в течение дня, он может серьезно ухудшить качество вашего сна и вызвать сонливость и раздражительность на следующий день. Со временем такая потеря сна может нанести вред вашему здоровью.

Ваши зубы начнут белеть

Кроме отбеливания зубов и устранения кофейного запаха отказ от кофеина имеет и другие преимущества для здоровья полости рта.

Кофе обладает высокой кислотностью, и исследования показывают, что кислые напитки могут повредить зубную эмаль и способствовать кариесу.

Исчезнет тревожность и раздражительность

Вас перестанет до чертиков раздражать разлитое молоко, разбитая чашка или ребенок, который не слушается.

Это связано с тем, что кофеин стимулирует ваши гормоны стресса, что может вызвать тревогу, нервозность, учащенное сердцебиение и приступы паники.

Раньше мы писали, что произойдет, если часто пить красное вино.

Также читайте, какая привычка пить кофе может ускорять старение организма.

Читайте РБК-Украина в Google News
Каваздоровье