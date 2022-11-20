Що трапиться з організмом, якщо хоча б на місяць відмовитися від кави

Ви станете краще спати

Сон може значно покращитися протягом двох тижнів після того, як ви припините вживати кофеїн.

Ви почнете засинати без проблем, вам не доведеться вставати, щоб сходити "по-маленькому" вночі. Ви перестанете часто прокидатися вночі, сон буде спокійним, зникне тривожність.

Спеціалісти кажуть, хоча кофеїн може тимчасово підвищити вашу уважність протягом дня, він може серйозно погіршити якість вашого сну та викликати сонливість і дратівливість наступного дня. З часом така втрата сну може завдати шкоди вашому здоров’ю.

Ваші зуби почнуть біліти

Окрім відбілювання зубів і усунення кавового запаху, відмова від кофеїну має й інші переваги для здоров’я порожнини рота.

Кава має високу кислотність, і дослідження показують, що кислі напої можуть пошкодити зубну емаль і сприяти карієсу.

Зникне тривожність і дратівливість

Вас перестане до чортиків дратувати розлите молоко, розбита чашка, чи дитина, яка не слухається.

Це пов'язано з тим, що кофеїн стимулює ваші гормони стресу, що може викликати тривогу, нервозність, прискорене серцебиття та напади паніки.