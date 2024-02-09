Что такое военно-учетный документ и кто может его требовать: разъяснение юриста

Что такое военно-учетный документ

На сегодня военно-учетный документ - это военный билет или удостоверение военнообязанного. По словам специалиста, иногда оно может быть постоянным по разным основаниям.

"Эта норма формализовала то требование, которое уже долгое время было. Тех мужчин, которые не являются дипломатами и военными и пересекали границу, спрашивают военно-учетный документ", - рассказывает Савинский.

Если в этом документе сказано об отсрочке на основании здоровья, пограничники уточняют это в военкомате.

Существовала ли такая норма раньше

По словам юриста, хотя о военно-учетном документе речь не шла в законодательстве, формально он все равно был нужен.

"У меня был вопиющий случай. 30-летний сын моего клиента - лицо с инвалидностью с детства, психические расстройства, признанный недееспособным, исключенный из военного учета с 17 лет. Они приехали на пограничный пункт пропуска, но пограничники сказали, что нет военно-учетного документа, идите на ВВК", - вспоминает специалист.

Лишь после того, как парень показал военно-учетный документ, где указана его непригодность, его пропустили за границу.

"То есть де-юре отразили то, что де-факто уже было длительное время", - заключает Сергей.

Пока официально такой нормы не было, это порождало разные коррупционные риски на пунктах пропуска.

"Кто-то уезжал без военно-учетного документа по разным причинам, иногда неправомерным. Это вопрос к неотвратимости наказания. Теперь правила будут одинаковыми для всех", - выражает надежду Савинский.