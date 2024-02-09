Що таке військово-обліковий документ і хто може його вимагати: роз'яснення юриста

Що таке військово-обліковий документ

Станом на сьогодні військово-обліковий документ - це військовий квиток чи посвідчення військовозобов'язаного. За словами фахівця, інколи воно може бути постійним з різних підстав.

"Ця норма формалізувала ту вимогу, яка тривалий час уже була. Тих чоловіків, які не є дипломатами й військовими та які перетинали кордон, запитують військово-обліковий документ", - розповідає Савинський.

Якщо в цьому документі зазначено про відстрочку на підставі стану здоров'я, прикордонники уточнюють це у військкоматі.

Чи існувала така норма раніше

За словами юриста, хоча про військово-обліковий документ не йшлося в законодавстві, формально він все одно був потрібен.

"У мене був кричущий випадок. 30-річний син мого клієнта - особа з інвалідністю з дитинства, психічні розлади, визнаний недієздатним, виключений з військового обліку з 17 років. Вони приїхали на прикордонний пункт пропуску, але прикордонники сказали, що немає військово-облікового документа, ідіть на ВЛК", - пригадує спеціаліст.

Лише після того, як хлопець показав військово-обліковий документ, де зазначена його непридатність, його пропустили за кордон.

"Тобто де-юре відобразили те, що де-факто вже було тривалий час", - підсумовує Сергій.

Допоки офіційно такої норми не було, це породжувало різні корупційні ризики на пунктах пропуску.

"Хтось виїжджав без військово-облікового документа з різних причин, інколи неправомірних. Це питання до невідворотності покарання. Тепер правила будуть однакові для всіх", - висловлює сподівання Савинський.