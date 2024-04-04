Известная украинская комикеса резко высказалась о российских юмористах: "Настолько ни о чем"
На третий год полномасштабной войны в тренды украинских социальных сетей по-прежнему попадают российские музыка, фильмы и т. д. До 24 февраля 2022 украинцы также смотрели российский юмор в большом количестве, однако на самом деле он не несет ничего полезного.
Украинская стендап-комикеса Настя Зухвала в интервью РБК-Украина (проект Styler) объяснила, что не так с российскими "комедиантами" и какая разница между ними и украинскими комиками.
Чем отличается российский юмор от украинского
Следует заметить, что стендап-комедия - это взаимодействие комика с реальностью, где он так или иначе демонстрирует свое "Я".
"Обычно комики контактируют с той действительностью, которая у них есть, и говорят о том, что их волнует, или это вполне осознанно работа на российскую повестку", - объясняет Зухвала.
Настя добавляет, что даже покидая Россию, российские комики не меняются. Они продолжают высмеивать бытовые темы, далекие от реальности.
Она твердо убеждена: для России стендап-комедия не является жанром личностей, как любой их шоу-бизнес.
"Все те шутки, которые у меня были до 24 февраля, они не актуальны для меня, потому что мне сейчас не до этого. Украинские комики сменили репертуар, потому что наша действительность изменилась. А для россиян "случай в маршрутке" продолжается", - говорит Настя.
Почему российский юмор был популярнее, чем украинский
Для этого было сделано много действий, в это было вложено много денег, отвечает Зухвала.
"У них были деньги на масштабные пиар-кампании, чтобы создавать яркий привлекательный продукт. Не как жанр, но как продукт, который обрадует глаз зрителя", - рассказывает комикеса.
По ее словам, у украинской культуры не было таких больших вложений, поэтому популярность российского стала вполне закономерной.
"Даже если представить, что наше государство хотело поддерживать стендап-комедию, у нас нет таких больших ресурсов, которые мы могли направить на то, чтобы задавить российский продукт. У нас есть шансы закрыть этот сундук Пандоры. Это большая борьба, которую еще придется побороть", - убеждена Настя.
Ранее Настя Зухвала сказала, готова ли вступит в лавы ВСУ.
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