Что такое sleepmaxxing? Новый тренд, который может помочь вам спать лучше

Страдаете ли вы от бессонницы? Сейчас появился новый тренд для преодоления этого состояния под названием sleepmaxxing.
Что он означает и как поможет со сном, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Термин sleepmaxxing означает практику оптимизации качества и количества сна с целью улучшения общего самочувствия, физического и психического здоровья и эффективности в различных сферах жизни.
Хотя это понятие не является широко известным в научной литературе, оно приобрело популярность в определенных кругах, особенно среди тех, кто интересуется личным развитием и улучшением образа жизни.
Sleepmaxxing базируется на нескольких фундаментальных принципах, направленных на максимизацию преимуществ сна:
Отдайте приоритет сну
Признайте, что сон так же важен, как диета и физические упражнения для поддержания хорошего здоровья.
Установите распорядок дня
Создайте регулярное время сна и пробуждения, что помогает регулировать циркадный ритм организма.
Среда, благоприятная для сна
Убедитесь, что среда для сна комфортная, темная и тихая. Это может включать использование затемняющих штор, затычек для ушей или машин белого шума.
Есть несколько стратегий, которые люди могут применить, чтобы улучшить качество своего сна:
Гигиена сна
Придерживайтесь здоровых привычек перед сном, например, избегайте электронных экранов по крайней мере за час до сна, ограничьте употребление кофеина и алкоголя, а также практикуйте техники релаксации.
Натуральные добавки
Некоторые люди выбирают такие добавки, как мелатонин или магний, чтобы помочь регулировать сон. Однако важно проконсультироваться с медицинским работником перед началом любой добавки.
Регулярные упражнения
Регулярная физическая активность может способствовать лучшему сну, но желательно избегать интенсивных упражнений непосредственно перед сном.
Sleepmaxxing представляет проактивный подход к улучшению сна и его влияния на общее состояние здоровья.
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