Что такое "пипл-плизинг" и как эта привычка разрушает вам жизнь
Вы всегда стараетесь быть удобными, вежливыми, бесконфликтными. Говорите "да", когда хочется сказать "нет". Соглашаетесь на лишнее, чтобы не обидеть. Улыбаетесь, даже когда внутри все кипит. Если это про вас - поздравляем, вы знакомы с пипл-плизингом.
Что такое "пипл-плизинг" и как эта черта характера может разрушить вам жизнь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что такое пипл-плизинг
Пипл-плизинг (от англ. people pleasing) - это постоянное стремление угодить другим, даже ценой собственного комфорта, времени и здоровья. Человек с таким поведением не может сказать "нет", потому что боится быть отвергнутым, осужденным или "плохим".
Как это выглядит в жизни
- Вы работаете сверхурочно, потому что не смогли отказать начальнику
- Помогаете знакомым, даже когда сами устали
- Откладываете свои дела, чтобы кому-то не было скучно
- Говорите то, что хотят услышать, даже если не согласны
- Соглашаетесь на встречу, которая вам неинтересна
Почему это опасно
Вы теряете себя
Постоянно подстраиваясь под других, вы забываете: чего хотите именно вы? В чем ваши границы? Какие у вас ценности? Со временем ответов нет - потому что всю жизнь вы играли чужую роль.
Вас начинают использовать
Люди быстро привыкают к удобству. Если вы всегда доступны, вас будут воспринимать как ресурс. И даже не подумают, что вы устали или не хотите.
Постоянное напряжение и обиды
Вы боитесь отказать, но внутри - злитесь. На себя, на людей, на жизнь. Это накапливается и взрывается, потому что молчаливое терпение не вечно.
Вы теряете уважение к себе
Когда постоянно сдаешь свои позиции, снижается самооценка. Подстройка кажется "миролюбием", но на самом деле это отказ от себя.
Как понять, что вы "пипл-плизер"
- Вам трудно сказать "нет"
- Вы боитесь, что вас не будут любить
- Вас раздражает, когда другие не замечают ваши жертвы
- Вы часто чувствуете истощение
- У вас нет времени на себя
Что с этим делать
Учитесь ставить границы
- Фразы, которые стоит практиковать:
- "Я не могу сегодня, извините"
- "Мне нужно подумать"
- "Сейчас я фокусируюсь на других приоритетах"
Ставьте себя на первое место
- Это не эгоизм. Это забота о своей жизни, которую никто не проживет за вас.
Проработайте страх быть "неудобной"
- Внимательность к себе - не прихоть, а здоровая потребность. Если кому-то неудобно от вашей честности - это не ваша ответственность.
Ищите баланс
- Угождать - это нормально, если вы делаете это иногда и сознательно, а не из чувства вины или страха быть отвергнутыми.
Пипл-плизинг - это маска, которая долго не держится. За ней - усталость, раздражение и чувство, что твоя жизнь - не твоя. Выходите из этой игры. Научитесь быть добрыми к себе, а не только к другим.
Вас может заинтересовать:
- Какие 7 преимуществ зрелой жизни точно изменят ваше отношение к возрасту
- Как правильно составить список целей, чтобы воплотить их в жизнь обязательно
- Что на самом деле значит "жить сегодня" и почему это не имеет ничего общего с "забить на все"
При написании материала были использованы источники: Harvard Business Review, Psychology Today, VeryWell Mind.