Какой макияж может визуально добавить 10 лет: не делайте этих ошибок
Каждая женщина хочет быть особенной и всегда старается улучшить свой внешний вид. Макияж - самый простой способ это сделать. Однако, если сильно переусердствовать, то макияж может добавить 10 лет и сделает женщину гораздо старше.
Об этом пишет Daily Mail.
Матовый финиш
Многие намеренно убирают сияние на лице, ведь думают, что оно придает жирный блеск. Однако это не так. Все потому, что в меру увлажненная кожа придаст упругости и свежести коже, в то время как матовое покрытие подчеркнет все недостатки.
Макияж с матовым финишем (фото: freepik)
Неудачно подобранный тональный
Важно, чтобы тональный крем был такого же цвета, как и кожа лица. В частности, покрытие не следует наносить слишком плотно, чтобы не получить эффект "маски". Тогда на коже будут видны все недостатки.
Неудачно подобранный тон испортит весь макияж (фото: freepik)
Темные брови
Раньше в моде были темные брови. Однако, это в прошлом, ведь сейчас следует отдавать предпочтение естественности. Лучше выбирать такие тона, которые оттенят волоски на бровях, а не нарисуют их.
Темные брови испортят весь макияж (фото: pinterest)
Темные оттенки помады
Если вы не хотите невзначай добавить себе плюс 10 лет, то с темными оттенками помады нужно быть крайне осторожными.
Важно помнить, что контур губ не должен быть слишком темным, ведь он очень старит лицо.
Темные оттенки помады испортят весь макияж (фото: freepik)
Перламутровые тени
Запомните, что тени с перламутровым эффектом подчеркивают все морщинки вокруг глаз. Поэтому их не следует использовать, особенно для ежедневного макияжа. Лучше отдать предпочтение матовым рассыпчатым теням.
Перламутровые тени прибавляют возрасту (фото: freepik)
Как омолодить лицо
После 35 лет следует начать более бережно относиться к коже. Пейте больше воды, умывайте лицо специальным молочком или пенкой, не забывайте об увлажнении и тониках перед нанесением крема. Для омоложения лица также следует делать массаж.
Умываться нужно холодной водой и почаще делать фруктовые маски. Домашний уход за лицом после 50 лет состоит в том, чтобы помочь коже сохранять упругость.
Для сохранения молодости следует убрать из рациона алкоголь, фаст-фуд и другие вредные продукты. Вместо этого следует чаще есть морковь, миндаль, темный шоколад, шпинат, помидоры, голубику, тыквенные семена, молоко, творог и петрушку.
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