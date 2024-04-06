2 вида шоколада, которые лучше никогда не есть

Шоколад, пожалуй, одно из самых популярных лакомств. Темный шоколад, молочный, белый, ягодный, с орехами, фруктами - разнообразие поражает! Но некоторые виды шоколада лучше не есть.

О том, какие два вида шоколада не стоит употреблять, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какая польза и вред от шоколада

Антиоксидантный потенциал шоколада может обладать рядом преимуществ для здоровья. Чем выше содержание какао, как в черном шоколаде, тем больше преимуществ. Черный шоколад может содержать меньше жиров и сахара, но важно проверять этикетку.

Употребление шоколада может иметь следующие преимущества:

снижение уровня холестерина;

предотвращение снижения когнитивных функций;

снижение риска сердечно-сосудистых проблем.

Однако любой шоколад не относится к здоровым продуктам. Но может привести к следующим последствиям:

Увеличение веса - шоколад может иметь высокую калорийность из-за содержания сахара и жира.

Кариес - высокое содержание сахара в большинстве видов шоколада также может быть причиной кариеса.

Мигрень - у некоторых людей может участиться мигрень при регулярном употреблении шоколада из-за содержания тирамина, гистамина и фенилаланина в какао.

Отрицательно влияет на здоровье костей - чрезмерное употребление шоколада может повлечь за собой нарушение структуры костей и остеопороз.

Кроме того, какао, используемое для изготовления шоколада, содержит тяжелые металлы - кадмий и свинец. Поскольку темный шоколад содержит больше какао, чем молочный, он имеет более высокий уровень тяжелых металлов.

Чрезмерный уровень кадмия в организме может вызвать рвоту и диарею, а длительное воздействие может привести к проблемам с почками, репродуктивными функциями или нервной системой.

Какой шоколад наиболее вреден

Каждый вид шоколада можно считать вредным из-за содержания сахара и жира, но некоторые лучше не употреблять.

Белый шоколад

Хотя этот вид шоколада наиболее сладкий, в то же время он самый плохой - в нем больше калорий, чем в молочном, и больше сахара, чем в темном, что повышает риски кариеса и болезней сердца.

Кроме того, белый шоколад имеет минимальную питательную ценность - это не продукт с высоким содержанием питательных веществ, обеспечивающий значительное количество необходимых витаминов, минералов и других полезных веществ.

Белый шоколад не содержит твердых частиц какао, а это означает, что он не несет такой же потенциальной пользы для здоровья, как темный шоколад - благодаря флавоноидам и другим полезным веществам, содержащимся в какао.

Он состоит из 20% (или более) какао-масла и до 55% сахара, а также сухого молока, лецитина, ванилина и других ароматизаторов.

Белый шоколад - самый вредный (фото: Freepik)

Шоколад с фруктами и ягодами

Клубника в шоколаде, хоть и очень вкусная, но шоколад, независимо от вида, является калорийным продуктом, содержащим значительное количество сахара и жира, особенно насыщенных жиров - тип жира, который мы стремимся ограничить в нашем рационе из-за его связи с повышенным риском сердечных заболеваний.

А фрукты и такие ягоды, как клубника, также калорийны, так что такой продукт имеет недостатки в питательной ценности.

Сочетание шоколада, ягод и фруктов, особенно белого шоколада и бананов, увеличивает процент сахара и калорий в смеси, что может способствовать увеличению веса и другим проблемам со здоровьем, если их употреблять чрезмерно.

Однако решающим фактором является регулярность потребления и количество сахара в рационе в целом. Поэтому, если питание в целом сбалансировано и редко употребляемый шоколад выбирается по составляющим и рекомендациям диетолога - здоровье не будет страдать так, как при постоянном употреблении вкусности.