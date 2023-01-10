Что произойдет с вашим организмом, если вы начнете регулярно высыпаться

Как правильно спать

Норма сна для взрослого человека - от 7 до 9 часов. У маленьких детей, у пожилых людей, а также у людей, которые болеют или восстанавливаются - продолжительность сна должна быть немного больше.

Эксперты рекомендуют засыпать до полуночи, а по утрам вставать в одно и то же время. Это также важно для правильной работы всех систем.

Что будет с организмом, когда вы начнете высыпаться

Улучшение когнитивных способностей. Полноценный и качественный сон влияет на работу мозга и помогает навести порядок в полученной информации. Это улучшает память и повышает продуктивность. Если вы что-то учили вечером, а потом легли спать, то информация усваивается во много раз лучше, чем если бы вы отказались от сна.

Вы поможете своей психике. В течение дня мы накапливаем различные эмоции и освободиться от них помогает сон. Порой - выбросом их в сновидения. И хотя сны - это не реальность, эмоции, которые их сопровождают - настоящие. И сны помогают пережить сложные периоды, так как наши эмоции трансформируются в воспоминания, а те - в сны. Эмоция проживается, и организм успокаивается.

Вы усовершенствуете свои навыки. Стивен Лаберж в своей книге "Изучение мира осознанных сновидений" приводит пример хирурга, который практиковал свои навыки во сне. И это ему помогло в реальной жизни - он делал больше операций, чем любой среднестатистический врач. В осознанном сне можно улучшить свои практические навыки, так как пережитый опыт переносится из памяти в реальность.

Вы станете смелее. Здоровый и крепкий сон помогает преодолеть свои страхи. Возможно, вы боитесь высоты и это вам не мешает выпрыгнуть во сне из самолета. В осознанном сне вы находитесь в безопасности, можете замедлить время, контролировать падение и мягко приземлиться. Если мы позитивно отреагируем на самый плохой сценарий, то в нашем подсознании будут созданы новые нейронные связи.