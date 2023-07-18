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Что произойдет с организмом, если каждый день есть фаст-фуд

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Вторник 18 июля 2023 12:03
Что произойдет с организмом, если каждый день есть фаст-фуд Можно ли часто есть фаст-фуд (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Из-за значительного количества быстрых углеводов, жиров и избыточного количества соли чрезмерное потребление фаст-фуда может отрицательно сказаться на здоровье человека. Поэтому людям, которые часто едят такую пищу, очень вредят своему организму.

Об этом сообщает Live Strong.

Можно ли часто есть

Фаст-фуд содержит много натрия и сахара. Диетолог Рэйчел Гаргано рассказала, что во время путешествий такая еда удобна и не дорого стоит. Однако некоторые люди очень часто начали есть фаст-фуд.

В заведениях быстрого питания довольно часто для приготовления пищи многократно используют масло, из-за чего уровень канцерогенных веществ в таких блюдах в 100 раз выше.

В частности, такая пища не принесет большого вреда, если употреблять умеренно и сочетать со сбалансированным рационом, богатым овощами и фруктами. Большая проблема в том, что фаст-фуд намеренно делают чрезвычайно вкусным и ароматным с помощью большого количества растительного масла, сахара и ароматизаторов. Поэтому из-за этого его хочется есть снова и снова.

Что произойдет с организмом

Важно знать, если есть фаст-фуд каждый день, то ухудшится состояние сердца. Если есть по гамбургеру раз в неделю, то это уже значительно повысит риск сердечно-сосудистых заболеваний.

К тому же еда из ресторанов быстрого питания может привести к возникновению диабета 2-го типа.

Пострадает от частого употребления жирной пищи и кишечник. Все потому, что в такой пище нет клетчатки.

Диетолог отметила, что клетчатка важна для поддержания развития полезных бактерий и даже может помочь предотвратить рост плохих бактерий.

"Если вы не любитель регулярно готовить овощи, тогда выбирайте фаст-фуд, включающий овощи",- говорит специалист.

Людям, страдающим язвой и гастритом желудка, также стоит вообще отказаться от употребления такой пищи. Она очень тяжела и провоцирует воспалительный процесс, а также обострение хронических недугов.

Высокое содержание соли в подобных продуктах часто становится причиной заболевания почек, мочевого пузыря. Именно поэтому детей кормить фаст-фудом не следует.

Ранее мы сообщали, что мужчина питался только в МакДональдсе и похудел на 26 кг за 100 дней.

Также мы писали, что произойдет с организмом, если полностью отказаться от мяса.

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