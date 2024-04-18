Растительное мясо не так полезно, как предполагалось: ученые сделали интересное заявление

Растительные аналоги мяса приобретают все большую популярность, считается, что такая альтернатива продукту животного происхождения положительно влияет на кардиометаболическое здоровье. Однако влияние растительных заменителей на здоровье изучалось недостаточно, особенно при употреблении продукта людьми с риском диабета. Однако недавние исследования ученых из Сингапура показали, как влияет длительное употребление растительного мяса по сравнению с животным на организм человека.

О влиянии растительного мяса на здоровье рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ScienceDirect .

Цель исследования

В исследовании, целью которого было оценить влияние животного мяса и его растительной альтернативы, участвовали 89 участников от 30 до 70 лет, которые имели повышенный уровень сахара в крови - но не были вегетарианцами или веганами до этого.

К тому же в анамнезе участников не должно было быть никаких хронических заболеваний, а также таких привычек как курение, употребление алкоголя или психоактивных веществ.

Предполагалось, что растительное питание положительно влияет на кардиометаболическое здоровье и снижает риск неинфекционных заболеваний благодаря биологически активным компонентам, например, витаминам, пищевым волокнам, каротиноидам и т.д.

Кроме того, чтобы минимизировать влияние других факторов на результат исследования, эксперимент имел строго регламентированные условия, когда питание происходило в определенное время.

К тому же для опыта выбирали популярные и доступные варианты растительного мяса, непосредственно употреблявшиеся населением.

Как проходил эксперимент

Для эксперимента, который длился 8 недель, участников разделили на две группы - из 44 и 45 человек. Первая группа, из которой исследование прошло 40 человек, должно было заменить мясо растительной альтернативой, а другие участники, из которых прошли исследование до конца - 42, продолжили употреблять животное, сохраняя употребление других компонентов рациона.

Метод смены диеты был гибким - участники по своему усмотрению выбирали пищу из широкого спектра продуктов животного и растительного происхождения, как и приправы к блюду или способ приготовления.

Кроме того, на период испытания участникам рекомендовали свести к минимуму употребление других продуктов, богатых белком, кроме предоставленных продуктов. Также участников проинструктировали о том, как правильно заполнять 3-дневные пищевые журналы, записи которых анализировали 4 раза за исследование.

Для оценки изменения кардиометаболических показателей исследователи проводили измерение уровня холестерина ЛПНП, триглицеридов, общего холестерина, глюкозы, фруктозамина, инсулина и С-реактивного протеина, включая измерение артериального давления и анализируя состав крови.

Результаты исследования и заключения ученых

Результаты этих анализов, проведенных до, во время и после эксперимента, не показали преимущества растительных альтернатив мясу для кардиометаболического здоровья по сравнению с животным мясом.

В частности, не было выявлено значительного влияния на липидно-липопротеиновый профиль; однако оба режима питания были связаны с более низким уровнем фруктозамена и более высоким уровнем HOMA-β.

Впрочем, значительных отличий между результатами анализов "мясной" и "растительной" группы не было обнаружено. Кроме того, уровень холестерина в рационе снизился в обеих группах.

Также по результатам исследования оказалось, что артериальное давление и уровень глюкозы лучше в группе, которая употребляла продукты животного происхождения, а не растительное мясо.

Сравнивая результаты "растительной" группы с результатами группы, употреблявшей мясо, ученые обнаружили и значительные отличия в уровнях макро- и микронутриентов.

В анализах "мясной" группы наблюдалось более высокое содержание пищевого белка, а участники из "растительной" имели более высокое содержание натрия в организме. Содержание калия и кальция также оказалось выше у некоторых людей из "растительной" группы.

Ученые предполагают, что такие результаты могут быть обусловлены меньшим употреблением углеводов и большим употреблением белка при употреблении животного мяса по сравнению с растительными альтернативами, кроме этого, предыдущие исследования показали худшее всасывание и переваривание белков из продуктов растительного, а не животного происхождения, что может дополнительно повлиять на гормональный баланс.

Следовательно, несмотря на появление растительного мяса как источника альтернативной белковой пищи, результаты исследования не подтверждают преимущества такой растительной альтернативы для кардиометаболического здоровья по сравнению с диетой, включающей мясо животного происхождения.

В частности, включение растительного мяса в рацион влияет на уровень питательных веществ в организме и может потенциально усложнять контроль гликемии.