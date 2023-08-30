Названы ошибки водителей, которые приводят к появлению ржавчины на авто

Появление ржавчины на кузове является болезненной темой для каждого владельца автомобиля. Решать этот вопрос нужно на начальном этапе. Также лучшим решением будет предупредить процесс коррозии заранее.

Неправильное нанесение антикора

Принято считать, что нанесение антикора (средство от коррозии) - это элементарный процесс, не требующий особых знаний и навыков, но это не так.

Перед использованием антикора необходимо тщательно промыть и просушить кузов авто, ведь наличие грязи в сочетании с антикором может спровоцировать развитие ржавчины.

А многие водители игнорируют это правило.

Нанесение пленки

Можно наклеить виниловую пленку на кузов и самостоятельно, но для этого нужно соблюдать определенные правила. В частности, если под пленку в процессе наклеивания попадет грязь, вода или пыль - это повлечет за собой развитие коррозии.

Защита двигателя

Не стоит самостоятельно устанавливать защиту картера, ведь неопытный мастер может нарушить обмен воздуха под капотом. В результате масса горячего воздуха внутри автомобильного кузова будет стабильно выше нормы. Это может стать началом развития ржавчины.

Игнорирование проблем

Банальная невнимательность к автомобилю может стать роковой. Ржавчина на кузове - это повод для серьезного беспокойства.

Поэтому следует как можно чаще проводить осмотр автомобиля, чтобы сохранить отличное состояние.

Ошибки водителей, которые вредят авто

Быстрый старт со светофора

Популярной ошибкой является желание многих водителей выехать из светофора быстрее других. В первую очередь страдает сцепление. Большему износу подвергаются системы авто с механической коробкой передач.

Чрезмерное выкручивание руля

Еще одна ошибка - чрезмерное выкручивание руля, оснащенного гидроусилителем, до упора.

Езда на последней капле топлива

Езда на остатках бензина и дизеля вредит авто. В этом случае повышенной нагрузке подвергается бензонасос.

Несоблюдение дистанции

Важно оставлять больше пространства между автомобилями во избежание неприятных ситуаций. Дистанция особенно важна зимой, когда на скользкой дороге тормозной путь увеличивается в разы.