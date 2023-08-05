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Что произойдет, если у вашего кота будет лишний вес: ответ ветеринара

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Украина, Суббота 05 августа 2023 14:30
Что произойдет, если у вашего кота будет лишний вес: ответ ветеринара Как понять, что у кота ожирение (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Лишний вес оказывает негативное влияние на здоровье людей, однако животные страдают от аналогичных последствий. Например, кошки с ожирением в среднем живут на пять лет меньше здоровых кошек - от 10 до 15 лет. Поэтому важно следить не только за своим весом, но и за состоянием вашего питомца.

Как уберечь кота от лишнего веса, читателям Styler рассказала менеджер по научным коммуникациям и связям Royal Canin, врач ветеринарной медицины Юлия Романишина

Какие проблемы со здоровьем возникают из-за избыточного веса

Ветеринар выделяет следующие последствия ожирения для кошек:

  • сокращение продолжительности жизни
  • чрезмерная нагрузка на суставы, сухожилия и связки
  • более высокая вероятность развития высокого кровяного давления и дополнительная нагрузка на сердце
  • резистентность к инсулину и увеличение рисков развития сахарного диабета у кота
  • ограничение способности легких расширяться, осложнение дыхания животного
  • больший риск развития ряда заболеваний мочевыделительной системы
  • осложнения во время хирургических вмешательств
  • сниженная иммунная функция, увеличенная частота развития пиодермии заломов кожи, повышен риск запоров и метеоризма

Сколько должен весить кот

Средний вес взрослого домашнего кота составляет от 3 до 5 килограммов, хотя этот фактор варьируется в зависимости от породы, пола и телосложения.

Чтобы узнать, оптимальный ли вес у вашего кота, обратитесь к ветеринарному врачу. Обычно ожирением у кошек считается вес, который на 20% превышает желаемую массу тела животного.

Перед походом к врачу вы можете сами проверить наличие лишнего веса у кота:

  • если вы чувствуете ребра животного, но не можете увидеть их, живот подтянут, и формирует "талию", то у вашего кота идеальный вес
  • если вы чувствуете ребра и не можете легко их сосчитать, это свидетельствует о чрезмерном весе кота
  • если вы не можете почувствовать ребра вообще, это также может быть признаком ожирения животного

Как поддерживать здоровый вес животного

Эксперт называет только два секрета, которые помогут вашему пушистику:

  • здоровая активность

Для поддержания вашего кота в здоровой форме важна регулярная физическая активность. Упражнения и игры улучшают двигательные навыки, способствуют тренировке мозга и развивают социальное поведение. Сделайте так, чтобы в доступе котика всегда были разные игрушки.

  • правильное кормление

Производители кормов всегда указывают рекомендованное количество корма, необходимое животному в сутки. Но основным критерием и показателем правильно подобранной порции является идеальная упитанность любимца. Поэтому допустимо корректировать дозировку в пределах 10% от общей калорийности рациона. Также есть особенные рационы, учитывающие особенности физиологии животного.

Что делать, если вы заметили лишний вес у кота

Если все же вы заметили что, ваш питомец набрал лишний вес, необходимо принять определенные меры:

  • обратитесь к ветеринарному врачу
  • контролируйте рацион животного
  • уменьшите количество вкусностей
  • введите регулярную физическую активность
  • периодически контролируйте вес своего кота и наблюдайте за изменениями в его внешности

Раньше мы рассказывали, какие экзотические породы кошек можно приобрести в Украине в пределах 10-15 тысяч гривен.

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