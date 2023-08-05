Что произойдет, если у вашего кота будет лишний вес: ответ ветеринара
Лишний вес оказывает негативное влияние на здоровье людей, однако животные страдают от аналогичных последствий. Например, кошки с ожирением в среднем живут на пять лет меньше здоровых кошек - от 10 до 15 лет. Поэтому важно следить не только за своим весом, но и за состоянием вашего питомца.
Как уберечь кота от лишнего веса, читателям Styler рассказала менеджер по научным коммуникациям и связям Royal Canin, врач ветеринарной медицины Юлия Романишина
Какие проблемы со здоровьем возникают из-за избыточного веса
Ветеринар выделяет следующие последствия ожирения для кошек:
- сокращение продолжительности жизни
- чрезмерная нагрузка на суставы, сухожилия и связки
- более высокая вероятность развития высокого кровяного давления и дополнительная нагрузка на сердце
- резистентность к инсулину и увеличение рисков развития сахарного диабета у кота
- ограничение способности легких расширяться, осложнение дыхания животного
- больший риск развития ряда заболеваний мочевыделительной системы
- осложнения во время хирургических вмешательств
- сниженная иммунная функция, увеличенная частота развития пиодермии заломов кожи, повышен риск запоров и метеоризма
Сколько должен весить кот
Средний вес взрослого домашнего кота составляет от 3 до 5 килограммов, хотя этот фактор варьируется в зависимости от породы, пола и телосложения.
Чтобы узнать, оптимальный ли вес у вашего кота, обратитесь к ветеринарному врачу. Обычно ожирением у кошек считается вес, который на 20% превышает желаемую массу тела животного.
Перед походом к врачу вы можете сами проверить наличие лишнего веса у кота:
- если вы чувствуете ребра животного, но не можете увидеть их, живот подтянут, и формирует "талию", то у вашего кота идеальный вес
- если вы чувствуете ребра и не можете легко их сосчитать, это свидетельствует о чрезмерном весе кота
- если вы не можете почувствовать ребра вообще, это также может быть признаком ожирения животного
Как поддерживать здоровый вес животного
Эксперт называет только два секрета, которые помогут вашему пушистику:
- здоровая активность
Для поддержания вашего кота в здоровой форме важна регулярная физическая активность. Упражнения и игры улучшают двигательные навыки, способствуют тренировке мозга и развивают социальное поведение. Сделайте так, чтобы в доступе котика всегда были разные игрушки.
- правильное кормление
Производители кормов всегда указывают рекомендованное количество корма, необходимое животному в сутки. Но основным критерием и показателем правильно подобранной порции является идеальная упитанность любимца. Поэтому допустимо корректировать дозировку в пределах 10% от общей калорийности рациона. Также есть особенные рационы, учитывающие особенности физиологии животного.
Что делать, если вы заметили лишний вес у кота
Если все же вы заметили что, ваш питомец набрал лишний вес, необходимо принять определенные меры:
- обратитесь к ветеринарному врачу
- контролируйте рацион животного
- уменьшите количество вкусностей
- введите регулярную физическую активность
- периодически контролируйте вес своего кота и наблюдайте за изменениями в его внешности
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