Осторожность или агрессия? Вот почему кот может вас укусить, когда вы его гладите

Владельцы котов знают, что любимец может отреагировать агрессивно при попытке погладить. И это порой очень огорчает хозяев, особенно, когда кот проявляет агрессию не только к ним, а и к незнакомым людям или маленьким детям.

Почему кот может кусаться при попытке его погладить - читайте в материале ниже.

Боль или дискомфорт

Эта причина самая частая и пушистый питомец может кусаться в ответ на попытку его погладить. У кота есть физический дискомфорт в той области, которую вы пытаетесь погладить и его реакция - защитная.

Отсутствие социализации

Котята или же коты, которые в раннем возрасте не приобрели навыки социализации, могут не знать, как адекватно реагировать на физический контакт. Они могут кусаться, так как не знают другого способа выразить неудобство или стресс.

Порой взрослые коты, которые выросли в уличных условиях, кусаются из-за того, что привыкли защищаться от жестокого мира вокруг. И любая рука, которая к ним тянется, воспринимается враждебно.

Слишком много ласки

Некоторые кошки могут чувствовать сильную нагрузку из-за слишком интенсивного или длительного поглаживания. Это приводит их нервную систему в состояние возбужденности, вызывает стресс и в результате они отвечают агрессивно. Покусывание - знак неудовольствия.

У некоторых котов есть более чувствительные участки, например, живот - такие места нужно гладить очень аккуратно.

Проверка границ

Укус может быть способом для кота установить границы. Если он чувствует, что вы нарушаете его пространство или делаете что-то некомфортное для животного, он начинает вас кусать, чтобы показать свое несогласие с вашими действиями.

Игра

Порой коты кусаются, так как воспринимают вашу руку как знак игры. Это характерно для молодых животных, которые еще не понимают, что укус - это больно.

Что делать, если кот кусается

В первую очередь постарайтесь выяснить причину. Если это связано со здоровьем или стрессом - проконсультируйтесь с ветеринаром.

Если это элемент игры или проявление агрессии вследствие отсутствия социальных навыков - мягко объясняйте коту, что он делает больно.

Заберите руку, смените тон - дайте понять, что вам тоже неприятно. Можно твердо сказать слово "нельзя" и в будущем кот будет понимать, что это слово связано с запретом.