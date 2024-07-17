Что произойдет, если кто-то умрет в самолете во время полета: откровенный рассказ экипажа

В фильмах мы видим разные ситуации в самолетах, но чаще всего это вопрос о том, есть ли врач на борту. В основном такое случается, если кому-то вдруг стало плохо. Медицинские случаи во время полета бывают от незначительных до серьезных. И иногда они действительно заканчиваются летальным исходом.

Что происходит, если во время полета в самолете скончался человек, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на HuffingtonPost.

Часто ли бывают смерти в самолете

За последние три месяца было по меньшей мере три летальных исхода. 41-летний мужчина скончался на рейсе из Доминиканской Республики в Северную Каролину, 63-летний мужчина скончался на полпути от Таиланда в Германию, а недавно 73-летний пассажир погиб после того, как сингапурский самолет попал в зону сильной турбулентности.

"Смерть на борту на большой высоте является одной из самых страшных ситуаций для бортпроводников, часто потому, что она наступает после неотложной медицинской помощи, с которой очень трудно справиться. Когда случается смерть, это может быть очень травмирующим опытом для всех на борту, особенно, если пассажир молодой", - рассказал бывший бортпроводник Джей Роберт.

Каждый подобный случай широко освещается в средствах массовой информации, однако смерти во время полета остаются относительно редкими.

"Вероятность столкнуться со смертью в небе растет для членов экипажа, работающих на широкофюзеляжных самолетах на дальних маршрутах выше. Больше пассажиров, меньше возможностей для перенаправления, и пассажиры находятся в среде под давлением, сидят в течение длительного времени, что часто может привести к серьезным проблемам" со здоровьем", - добавил Роберт.

Для персонала самолета есть определенные инструкции и процедуры, которые они должны соблюдать в случае смерти во время полета. Им нужно не только справиться с ситуацией, но и сделать это с деликатностью и профессионализмом.

Смерти в самолете бывают достаточно редко (фото: Getty Images)

Что должен делать экипаж самолета

"Авиакомпании, как правило, разрабатывают свои процедуры в соответствии с международными авиационными правилами и указаниями. Эти указания обеспечивают основу, но авиакомпании адаптируют свои процедуры в соответствии со своими конкретными операционными потребностями и учебными программами", - пояснил медицинский директор авиационного здравоохранения, доктор Пауло Алвес.

И хотя точные протоколы отличаются от авиакомпании к авиакомпании, летные экипажи, как правило, научены обеспечивать базовую поддержку жизни, сообщать пилотам и обращаться за помощью к медицинским работникам.

"У нас на борту самолетов есть АЗД (автоматические внешние дефибрилляторы), которые можно использовать, если пассажир теряет сознание и перестает дышать, и мы все обучены делать сердечно-легочную реанимацию", - рассказала стюардесса и автор книги о полетах Хизер Пул.

Она добавила, что они вызывают медицинского работника, которому поможет, если он понадобится. Если его нет на борту, можно связаться с врачом на земле. Авиакомпании пользуются услугами специальных компаний, чтобы получить рекомендации от работающих по вызову медицинских работников в чрезвычайных ситуациях.

Рекомендации указывают, что экипаж и любые медицинские работники на борту должны проводить сердечно-легочную реанимацию, пока это не станет опасным из-за турбулентности или условий приземления, пассажира не передадут экстренной службе или пока не будет считаться, что человек умер.

"Члены экипажа не могут объявить, погиб человек или нет. Но если выполняются конкретные критерии – например, человек не реагирует и не дышит, сердечно-легочная реанимация выполнялась в течение 30 минут или больше, и АЗД используется без восстановления спонтанного кровообращения – человека можно считать мертвым ", – объяснил Алвес.

Он добавил, что врач на борту также может оказывать помощь на борту и определить, умер ли пассажир.

Если пассажир умер

При возникновении неотложной медицинской помощи экипаж должен сообщить капитану, который решит вместе с центром операций авиакомпании, продолжать ли до запланированного пункта назначения или перенаправляться в другой аэропорт. В ходе этого процесса необходимо учесть несколько материально-технических и гуманитарных аспектов.

"Смерть на борту не влечет автоматическое перенаправление в другой аэропорт. Переадресация в третью страну - ни отправление, ни назначение рейса - может дополнительно усложнить репатриацию умершего. Кроме того, авиакомпании обязаны информировать соответствующие органы о смерти на борт", - пояснил помощник директора по корпоративным коммуникациям IATA Маркус Рюдигер.

Существуют специальные процедуры безопасности тела умершего таким образом, чтобы уважать его достоинство и проявлять отзывчивость к его спутникам и другим лицам в самолете.

"Чтобы обращаться с телом с достоинством и уважением, обеспечивая минимальные препятствия другим пассажирам, экипаж накрывает умершего пассажира одеялом. Находящиеся поблизости пассажиры могут быть пересажены на другие места, если позволяет место. Тело можно переместить в менее населенную территорию, например в пустой ряд, если это возможно. В противном случае тело закрепляется на оригинальном сидении с помощью ремней безопасности, чтобы предотвратить движение во время полета", - рассказал Алвес.

Он добавил, что экипаж носит средства индивидуальной защиты для поддержки гигиены и безопасности при обращении с телом.

У экипажа самолета есть четкая инструкция на случай смерти в самолете (фото: freepik.com)

Протоколы могут отличаться для длительных полетов с большим количеством часов. Когда Роберт работал в крупной международной авиакомпании, которая совершала одни из самых длинных рейсов в мире, бортовое оборудование включало в себя набор с сумкой для тела и бирками для пальцев ног.

"Если бы пилоты решили продолжить курс до места назначения, нам пришлось бы подготовить тело к хранению. Это предполагало перемещение умершего в частную зону, где тело могло храниться ровно до конца путешествия, чтобы другие пассажиры не заметили его и не загораживали выход. Важно было держать тело ровно, поскольку посмертное затвердение мышц начнется примерно через два часа после смерти, и полеты еще могут продолжаться долго", - рассказал он.

Самолеты, на которых работал Роберт, обычно имели первоклассные люксы с плоскими кроватями и закрытыми дверями, которыми члены экипажа пользовались, если один был свободен.

"Нас научили пользоваться бортовой инвалидной коляской, которую мы незаметно катали назад по кабине, чтобы переместить тело в соответствующее место. Когда тело оказалось в мешке для трупов, нас научили застегивать его только до шеи, поскольку человека будут официально объявлять мертвым только после приземления самолета. Мы могли бы использовать одеяло, чтобы накрыть голову из уважения", – рассказал Роберт.

К концу полета экипаж должен быть готов к произошедшему с телом после приземления.

"В течение этого процесса экипаж общается с наземным персоналом в аэропорту назначения, чтобы обеспечить должное обслуживание по прибытии", - добавил Алвес.

Когда самолет совершает аварийную посадку из-за медицинской ситуации, пассажирам рекомендуется оставаться на своих местах, пока на борт не поднимутся медицинские работники и не вывезут пострадавших. Но IATA рекомендует делать наоборот, если пассажир считается мертвым.

В инструкции указано, что сначала нужно высадить других пассажиров и убедиться, что члены семьи остаются с телом. И выносить тело нельзя, пока не приедут соответствующие местные органы и не будет готов наземный персонал.

Травма и эмоциональность ситуации

Стюардессы проходят обучение базовой поддержке жизни и тому, как распознавать и реагировать на различные заболевания, они также изучают наилучшие способы оказания эмоциональной поддержки в этих травматических ситуациях.

"Значительной частью нашего тренинга по смерти на борту было то, как сообщить новости людям, путешествовавшим с усопшим. У нас были сценарии, по которым мы пренебрегали, и мы играли в роли, как сказать кому-то, что их партнер по путешествию умер. Этот процесс требует большого внимания", - рассказал Роберт.

Стюардессы ухаживают за телом умершего, осознавая, насколько печальна ситуация не только для их близких, но и для наблюдателей. Они готовы поговорить и успокоить любого пассажира, который испытывает эмоциональные трудности.

"Во время моего последнего рейса из Лондона в Нью-Йорк у пассажира произошел приступ во время обеда. В одно мгновение мы подавали еду, а в следующее мгновение бежали за кислородом и вызвали врача. Через двадцать минут мы вернулись к подаче напитков и уборке мусора. Иногда это может быть очень напряженным", - рассказала Пул.

Пассажиры должны понимать, что неотложная медицинская помощь становится главным приоритетом для членов экипажа, поэтому обслуживание часто прекращается.

"Я буквально лежал на полу, пытаясь сохранить жизнь пассажиру, а другие пассажиры стучали меня по плечу, прося напитков. Кроме того, пожалуйста, держите телефоны подальше в это сложное время. Не все нужно снимать и выкладывать в соцсети. Путешествующему с человеком, умершим во время полета, не нужно снова переживать этот кошмар онлайн", - говорит Роберт.