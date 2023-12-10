Иначе беды не избежать! 4 правила, которые помогут уберечь кота от новогодней елки

Новогодние праздники могут закончиться настоящей трагедией для кота и его владельца, особенно если животное наестся елочных игл. Однако, это не единственная опасность для домашнего питомца...

О том, как уберечь кота от елки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы Vmiske в Instagram .

Как уберечь кота от новогодней елки

"Коты обожают новогодние елки, ведь они появляются в доме только раз в год, мерцают и блестят, чем вызывают желание их атаковать. Так что мы собрали для вас советы, как защитить кота от елки, а елку от кота", - пишут специалисты.

Лучше устанавливать искусственную елку

Для кота будет безопаснее, если вы установите искусственную елку, потому что животное может наесться хвои. А это может привести к отравлению, рвоте и непроходимости кишечника.

Украшения должны быть безопасными

Не используйте острые, стеклянные и маленькие украшения, которыми коты могут порезаться или проглотить их. Также декор следует крепко зафиксировать, чтобы животное не смогло его сорвать с елки.

Очень важно, чтобы и елка стояла надежно. Стоит ее дополнительно чем-нибудь зафиксировать, поскольку есть большая вероятность, что кот захочет ее "оседлать".

Побрызгайте елку спреям, который отпугивает кошек

Распылите на елку спрей с цитрусовым запахом. Он не нравится котам, поэтому они будут его избегать. Можно нанести на дерево несколько капель лимонного, апельсинового или грейпфрутового масла.

Не стоит играть с животными елочными игрушками

Ни в коем случае не играйте с котами гирляндами, дождиком или елочными игрушками, так как это будет подталкивать их играться самостоятельно без вас.

Также при возможности не оставляйте своего любимца один на один с елкой, особенно когда включена гирлянда.