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"Не жалею о своем решении": Влад Дарвин объяснил, почему его жена с сыном не уехали из Украины

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Среда 22 марта 2023 20:50
"Не жалею о своем решении": Влад Дарвин объяснил, почему его жена с сыном не уехали из Украины Влад Дарвин с супругой и ребенком (фото: instagram.com/darwinvlad)
Автор: Василина Копытко

Жена певца Власть Дарвина Кристина Марти не захотела уезжать из Украины даже в первые дни великой войны, которую Россия развязала против нашей страны.

Об этом популярный артист рассказал в комментарии Styler.

"В начале полномасштабного вторжения я предлагал жене покинуть Украину. И был готов сделать максимум для ее комфорта. Посоветовавшись, мы решили, что Кристина с сыном останется в Украине", - говорит певец.

Влад нашел людей, которые помогли вывезти жену с маленьким сыном - Рональд родился в мае 2021 года - на запад Украины к друзьям семьи.

Сам артист остался в Киеве.

"В столице было активное волонтерство, город постоянно оборонялся. А после отступления русских войск было много работы по деоккупированным городам Киевской и Черниговской областей", - вспоминает он.

Но через два с половиной месяца певец забрал Кристину с Рональдом домой в Киев.

"Жене было очень тяжело без меня; поэтому страдал и сын, которому на тот момент исполнился всего год. Она просила: "Забери нас. Нам плохо. Лучше с тобой в Киеве, пусть даже в укрытии, чем в самых красивых городах мира без тебя. Без тебя жизнь не жизнь". Я не жалею о своем решении", - признается он.

Чем сейчас занимается Влад Дарвин?

В 2022 году Влад инициировал несколько художественных проектов. Среди них можно выделить эстафету среди участников Евровидения The Power of Hope Ukraine в поддержку волонтерского собрания для Украины.

Также он записал песню "З Україною разом" для закупки 1000 бронежилетов для ВСУ.

"В 2023 году продолжу развивать благотворительный каталог музыкальных фольк-семплей DJ for Ukraine для помощи ВСУ и пострадавшим от войны детям, и выступать для раненых военных в госпиталях", - говорит Дарвин.

Также добавим, что на днях вышел новый live-альбом и живой концерт Darwin & Alyosha, который должен был выйти в свет еще в прошлом году.

Все песни из "живой" пластинки Влада и Елены можно слушать по ссылке.

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