Что стало с Олегом Кензовым - звездой "Х-фактора", который забыл о войне в Украине
Олег Кензов - украинский исполнитель, уроженец Полтавы, участник второго сезона шоу "Х-фактор".
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о жизни артиста сейчас и где он живет в период полномасштабной войны.
Начало карьеры
Певец получил популярность после участия в шоу "Х-фактор", где прошел отборочный тур и запомнился зрителям. После этого началось активное развитие его музыкальной карьеры, и он стал выпускать ряд русскоязычных хитов.
Также, кроме музыки, занимался и другой деятельностью, в частности, был ведущим развлекательных шоу на украинских телеканалах и принимал участие в различных программах.
Певец живет за рубежом (Фото: instagram.com/okenzov_official)
Война в Украине
В 2022 году, после начала полномасштабного российского вторжения в нашу страну, Кензов якобы продемонстрировал проукраинскую позицию: начал заниматься волонтерством, выпустил несколько песен на украинском, а также освещал российскую агрессию в своем блоге.
Однако уже со временем его позиция изменилась в другую сторону, и, как можно увидеть, певец вернулся к написанию русскоязычных треков.
Олег активно ведет соцсети, где публикует кадры из разных стран, среди которых Грузия, Израиль, Франция, Прага, Стамбул и другие.
Артист показывает в блоге кадры беззаботной жизни (Фото: instagram.com/okenzov_official)
В комментариях в прошлом юзеры интересовались, как мужчине удалось пересечь границу Украины. На что тот заявлял, что якобы выехал с целью концертной деятельности.
Сегодня Кензов и дальше выпускает свои песни, и большинство из них - на русском. Также он не стесняется демонстрировать беззаботную жизнь: танцы на яхте или другие подобные моменты, за которые часто критикуют его в сети.
Не так давно, в мае этого года, исполнитель оказался в центре скандала из-за выступления на российском фестивале Jarmarka, проходившем в немецком городе Бад-Зальцуфлен. Там 18 и 19 мая было соответствующее мероприятие, которое устроили граждане страны-агрессорки.
На сайте организаторов говорилось, что событие направлено на "поддержание культурных связей" между российскими эмигрантами в Германии с их "исторической родиной". Также еще одна цель Jarmarka - информировать детей и молодежь в Германии "о национальных традициях и культуре РФ".
На фестивале в течение двух дней выступили ряд артистов, в числе которых Олег. Афиша по его фото появлялась в соцсетях мероприятия.
А в день проведения концерта сам певец публиковал stories с отметкой события.
Кадр, который публиковал Олег (скриншот)
Позже с именем украинца был связан еще один скандал: в сети говорили о его выступлении на одной сцене с россиянами, поддерживающими кровопролитную российскую агрессию против Украины. Мероприятие под характеристикой "russian edition" прошло в июне в немецком городе Билефельд.
Среди других исполнителей также там присутствовал одессит Джиган, который не только молчит о войне в родной стране, но уже успел получить российский паспорт и даже на так называемых "выборах" в стране-агрессоке агитировал голосовать за кремлевского диктатора.
Одно из мероприятий, где выступал Кензов, и это на одной сцене с россиянами (скриншот)
Личная жизнь
Что касается личной жизни Кензова, то в 2012 году он женился на Анастасии Полубесовой. В следующем году у пары родилась дочь Эвелина. В 2014 году они развелись.
В 2015 году Олег вступил в брак с женщиной по имени Наталья, которая известна в Украине как DJ Madonna. Спустя несколько лет они также объявили о разрыве.
Сейчас в своем блоге певец публикует кадры с новой избранницей.
Ранее певец комментировал свой скандальный концерт в Бердянске - тогда он вышел на сцену пьяным.
Также почитайте о других наших артистах, которые в Европе поют на русском или с россиянами.
Для написания материала были использованы источники: публикации со страницы артиста в Instagram и информация о нем с Wikipedia.