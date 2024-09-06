Что стало с Олегом Кензовым - звездой "Х-фактора", который забыл о войне в Украине

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о жизни артиста сейчас и где он живет в период полномасштабной войны.

Начало карьеры

Певец получил популярность после участия в шоу "Х-фактор", где прошел отборочный тур и запомнился зрителям. После этого началось активное развитие его музыкальной карьеры, и он стал выпускать ряд русскоязычных хитов.

Также, кроме музыки, занимался и другой деятельностью, в частности, был ведущим развлекательных шоу на украинских телеканалах и принимал участие в различных программах.

Певец живет за рубежом (Фото: instagram.com/okenzov_official)

Война в Украине

В 2022 году, после начала полномасштабного российского вторжения в нашу страну, Кензов якобы продемонстрировал проукраинскую позицию: начал заниматься волонтерством, выпустил несколько песен на украинском, а также освещал российскую агрессию в своем блоге.

Однако уже со временем его позиция изменилась в другую сторону, и, как можно увидеть, певец вернулся к написанию русскоязычных треков.

Олег активно ведет соцсети, где публикует кадры из разных стран, среди которых Грузия, Израиль, Франция, Прага, Стамбул и другие.

Артист показывает в блоге кадры беззаботной жизни (Фото: instagram.com/okenzov_official)

В комментариях в прошлом юзеры интересовались, как мужчине удалось пересечь границу Украины. На что тот заявлял, что якобы выехал с целью концертной деятельности.

Сегодня Кензов и дальше выпускает свои песни, и большинство из них - на русском. Также он не стесняется демонстрировать беззаботную жизнь: танцы на яхте или другие подобные моменты, за которые часто критикуют его в сети.

Не так давно, в мае этого года, исполнитель оказался в центре скандала из-за выступления на российском фестивале Jarmarka, проходившем в немецком городе Бад-Зальцуфлен. Там 18 и 19 мая было соответствующее мероприятие, которое устроили граждане страны-агрессорки.

На сайте организаторов говорилось, что событие направлено на "поддержание культурных связей" между российскими эмигрантами в Германии с их "исторической родиной". Также еще одна цель Jarmarka - информировать детей и молодежь в Германии "о национальных традициях и культуре РФ".

На фестивале в течение двух дней выступили ряд артистов, в числе которых Олег. Афиша по его фото появлялась в соцсетях мероприятия.

А в день проведения концерта сам певец публиковал stories с отметкой события.

Кадр, который публиковал Олег (скриншот)

Позже с именем украинца был связан еще один скандал: в сети говорили о его выступлении на одной сцене с россиянами, поддерживающими кровопролитную российскую агрессию против Украины. Мероприятие под характеристикой "russian edition" прошло в июне в немецком городе Билефельд.

Среди других исполнителей также там присутствовал одессит Джиган, который не только молчит о войне в родной стране, но уже успел получить российский паспорт и даже на так называемых "выборах" в стране-агрессоке агитировал голосовать за кремлевского диктатора.

Одно из мероприятий, где выступал Кензов, и это на одной сцене с россиянами (скриншот)

Личная жизнь

Что касается личной жизни Кензова, то в 2012 году он женился на Анастасии Полубесовой. В следующем году у пары родилась дочь Эвелина. В 2014 году они развелись.

В 2015 году Олег вступил в брак с женщиной по имени Наталья, которая известна в Украине как DJ Madonna. Спустя несколько лет они также объявили о разрыве.

Сейчас в своем блоге певец публикует кадры с новой избранницей.