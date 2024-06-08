"Побег" из Украины и вечеринки с путинистами. Продюсер описал дальнейшую судьбу певца Олега Кензова

Известный продюсер Михаил Ясинский высказался о певце Олеге Кензове, который не только "внезапно" оказался за границей на фоне полномасштабной войны, но еще и выступает на одной сцене с путинистами.

Что продюсер думает о Кензове

"Я думаю, что у него судьба такая же, как и была, никакая. Я очень уважаю его талант, он очень прикольный чувак, он талантлив, безусловно, интересен", - заявил Ясинский.

Демин напомнил, что ранее о поступках Кензова высказался другой продюсер Вадим Лисица, назвавший его "тупым". И Ясинский отметил, что согласен с такими словами.

"Но, как сказал Вадик, чуть-чуть не хватает здравого смысла в решениях своих и действиях. У него много разных конфликтов, насколько мне известно", - пояснил продюсер.

"Он принимает решения, не имеющие перспектив. Вообще он себя чувствует где-то за пределами любого шоу-бизнеса. Он живет сам по себе", - добавил он.

Ясинский оценил действия Кензова (фото: instagram.com/mikeyasinsky)

По словам продюсера, то, что сейчас делает Кензов не совсем нормально и не совсем правильно. К тому же это не совсем справедливо по отношению к людям, среди которых и для которых раньше работал певец.

"Имеем, что имеем. Надо это понять. А простить или не простить - это уже выбор каждого в отдельности. Но у этого нет никаких перспектив. Эти люди как были нигде, так нигде и останутся", - добавил Ясинский и отметил, что Кензов не стал большой звездой, а потому и получает не так много хейта за свои поступки.

Чем "зашкварился" Кензов

В начале полномасштабной войны РФ против Украины певец, до этого активно выступавший на территории страны-агрессора и выпускавший песни на русском языке, осудил путинские преступления. Он даже посвятил один из треков Валерию Залужному.

Кензов выпустил несколько песен на украинском языке, но при этом не прекратил создавать треки и на русском.

Почему хейтят Кензова (скриншот)

Впрочем, в 2022 году певец еще находился в Киеве. Он даже поддерживал сборы и призывал донатить на ВСУ. Но потом оказалось, что артист уехал за границу.

Поэтому его начали обвинять в "побеге" из Украины. А недавно стало известно, что Кензов выступает с артистами-путинистами. Сначала певец принял участие в фестивале в Германии, на котором зрителям предлагали насладиться "русской культурой".

После этого появился еще один анонс. В конце июня Кензов снова планирует выйти на сцену вместе с путинистами, среди них будет даже одессит Джиган, не осудивший войну и молча поддерживающий агрессию Кремля.

Кензов выступит с путинистами (скриншот)