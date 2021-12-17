Кензов вперше прокоментував свій скандальний концерт у Бердянську: "я просто весела людина"

Влітку у Бердянську український виконавець Олег Кензов дав довгоочікуваний сольний концерт. Однак, виступ артиста не обійшовся без пригод. Зокрема, тоді артист був на сцені у стані алкогольного сп’яніння .

Про це співак розповів за лаштунками концерту "Музична платформа. Найкраща пісня року" телеканалу " Україна ".

Так, весь цей час співак ніяк не коментував цей інцидент.

Як відомо, у мереж досі є відео, як Олег Кензов нібито з’явився на своєму виступі в Бердянську напідпитку. Деякі відвідувачі концерту записали відео, на яких співак розкидається кросівками та жонглює мікрофоном.

Однак, зараз артист розповів, що на концерті тоді був абсолютно тверезим.

До того ж він запевняє, що відео у мережі були вирізані нібито з контексту.

"Жодна людина тоді не пішла з виступу. Я кожного разу на своєму концерті знімаю "шузи" і кидаю. Ну не зловив кілька разів мікрофон - буває. У мене нещодавно був корпоратив, і люди сказали: "Не повірите, де нам ваш концерт сподобався". Я запитую: "Де?", а мені у відповідь - в Бердянську. Я просто весела людина, - розповів артист.

Олег Кензов на "Музичній платформі"

Також співак додав, що він просто весела людина та взагалі не вживає алкоголь.

"Чесно кажучи, я взагалі не вживаю. Я така людина, якій не можна навіть 50 грамів", - сказав Кензов.

На запитання, які новорічні традиції підтримує артист, він відповів:

"Новорічна традиція - в цьому році бути тверезим. І сподіваюся, до кінця життя вона буде незмінна".